Formule Toyota à Hampton Downs, Nouvelle-Zélande

Kami Laliberté au pied du podium… pendant deux heures !

Kami Laliberté a connu une bonne journée, aujourd’hui dimanche sur le tracé de Hampton Downs en Nouvelle-Zélande où étaient disputées deux épreuves de la Castrol Toyota Racing Series.

Mais, la conclusion de ses efforts du jour a été ultimement quelque peu décevante deux heures après la conclusion de la dernière course présentée en après-midi.

Sur le sinueux tracé de 2,63 kilomètres situé sur l’Île du nord, dans la vallée du fleuve Waikato au sud d’Auckland, le pilote montréalais avait d’abord en matinée pris la 6e place de la seconde course du week-end, un sprint de 15 tours.

« Ce fut une belle course avec de belles batailles. J’avais de bonnes pointes de vitesse et de bons temps et ainsi, j’ai bien défendu ma position. Parti 7e, j’ai remonté d’une place avant d’être dépassé et de remonter et terminer 6e. Ça augurait bien pour la suite », se réjouissait le Canadien avant de préparer sa dernière sortie en après-midi.

Pour la dernière épreuve cette fois de vingt tours, Laliberté partait à nouveau en 4e ligne, de la 7e place. Dès le premier tour, il gagnait une place. Quelques tours plus tard, après un incident de course, le jeune Québécois pointait désormais 5e.

« Il y a eu ensuite un drapeau rouge et je suis reparti toujours en 5e place mais avec une jante cassée. J’ai quand même continué et dans le dernier tour, Pedro Piquet devant moi est sorti et j’ai complété en 4e place. »

Laliberté pensait bien avoir inscrit son meilleur résultat du championnat jusqu’à maintenant tout en inscrivant un 9e Top-10 consécutif, mais après des délibérations qui ont duré deux heures, les commissaires lui imposaient une pénalité de trente secondes pour avoir été impliqué dans un incident. Ultimement, le jeune coureur de M2 Compétition a été reclassé 15e.

Le Québécois aura l’occasion d’oublier cette déception dès le week-end prochain alors qu’il disputera la 4e et avant-dernière manche du championnat Néo-Zélandais.

Cette fois les quelques vingt pilotes internationaux se mesureront à un tracé long de 3,5 kilomètres portant le nom d’une légende néo-zélandaise du sport motorisé : le Bruce McLaren Motorsport Park. Ce dernier est situé à Taupo, sur les rives du lac du même nom, au milieu de l’Île du Nord.

On peut en tout temps s’informer sur Kami Laliberté au www.kamilaliberte.com. Il est aussi possible de suivre en temps réel les activités de la Castrol Toyota Racing Series de Nouvelle-Zélande au www.toyota.com.nz

source: PR Kamilaiberté