Liberty Media détaille ses 4 projets phares pour la F1

Sean Bratches a détaillé ses quatre projets pour l’avenir de la discipline

Suite au rachat de la F1 par Liberty Media et au départ de Bernie Ecclestone, la discipline s’apprête à prendre un nouvel essor avec le groupe de médias américain aux manettes.

Si Chase Carey a été nommé au poste de directeur exécutif et Ross Brawn à la direction de la branche Motor Sports, Sean Bratches s’occupera des opérations commerciales après avoir occupé un poste similaire sur la chaîne ESPN.

Le nouveau trio de direction de la Formule Un – Sean Bratches, Chase Carey, Ross Brawn

Dans une interview accordée à CNN, Sean Bratches a détaillé ses quatre grands projets pour relancer la F1 en perte de vitesse ces dernières années.

« Le premier point d’intérêt est la marque. C’est un point d’entrée pour n’importe quelle société, n’importe quel sport. Nous allons travailler pour la comprendre, la polir et l’élever, a-t-il indiqué. Ce sera vraiment le point central de nos réalisations. Cela nous permettra de conquérir de nouveaux marchés et d’en retirer des éléments commerciaux tels que des partenaires financiers, des propriétaires des droits aux promoteurs. »

« Le deuxième point est le numérique, a poursuivi Sean Bratches. Il y a une grande opportunité dans l’espace numérique pour repenser les produits que la F1 offre aujourd’hui, engager les fans vers de nouveaux chemins et y impliquer les partenaires. »

« La troisième est d’avoir une approche plus démocratique sur notre manière d’aborder les partenaires. Il existe de nombreuses possibilités de tirer profit de la F1 pour les intégrer. Le dernier point concerne l’expérience de la course. On peut l’améliorer en engageant davantage les fans à la télé et les spectateurs présents sur la piste », a conclu Sean Bratches.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis