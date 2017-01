Le MotoGP™ reprend bientôt du service à Sepang

Après une trêve hivernale de deux mois

Les pilotes du MotoGP™ s’apprêtent à faire leur retour en piste à Sepang pour trois jours de Test.

La trêve hivernale de deux mois touche bientôt à sa fin pour les pilotes du MotoGP™.

À compter du 30 janvier, ces derniers feront en effet leur retour en piste sur le Circuit International de Sepang, pour trois journées de Test Officiel, qui viendront s’ajouter à celles de Valence.

Honda

Si les pilotes du team Repsol Honda s’étaient montrés quelque peu en retrait durant la pré-saison 2016, il semble en revanche que ces derniers aient mieux débuté la campagne 2017, et pour cause !

Le Champion du Monde Marc Márquez avait terminé les deux jours de Test Officiel à Valence, dans le sillage de celui qui avait dominé la hiérarchie, Maverick Viñales. Son coéquipier Dani Pedrosa était quant à lui en embuscade ; des essais qui leur avaient donc donné une première impression positive.

En novembre dernier, Cal Crutchlow (LCR Honda), Jack Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) et Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) avaient aussi pu découvrir quelques nouveautés apportées sur leur machine, dans le cadre du Test Officiel de Valence.

Jack Miller participait par ailleurs, quelques jours plus tard pour le compte du HRC, à des essais privés du côté de Jerez, sur lesquels Movistar Yamaha, Ducati et Repsol Honda choisissaient au contraire de faire l’impasse.

Hiroshi Aoyama fut enfin chargé de rouler durant trois jours à Sepang afin d’évaluer carénage et électronique ; Japonais qui retrouvait ensuite les pilotes essayeurs des autres équipes pour de nouveaux essais organisés en amont du Test Officiel de Sepang.

Yamaha

Maverick Viñales réalisait des débuts en fanfare à Valence, pour ses premiers tours en tant que pilote Movistar Yamaha. Et tandis que l’Espagnol s’adjugeait le meilleur temps des deux sessions, Valentino Rossi finissait non loin de là ; l’Italien s’étant attelé à délivrer un maximum de feedback aux ingénieurs en vue de leur prochaine apparition en piste.

Si Movistar Yamaha décidait de ne pas se rendre à Jerez par la suite, l’équipe japonaise avait en revanche pris l’initiative de rouler à Sepang. Johann Zarco et Jonas Folger du team Monster Yamaha Tech3 avaient également pris part à ces essais privés, deux rookies qui avaient surpris lors du Test Officiel de Valence.

Katsuyuki Nakasuga fait aussi partie des pilotes essayeurs, présents à Sepang pour collecter davantage de données, avant l’arrivée du MotoGP™

Ducati

Après cinq saisons sans le moindre succès, Ducati parvenait enfin à concrétiser en 2016 sur les tracés de Sepang et du Red Bull Ring. Et le constructeur italien souhaite poursuivre son ascension au Championnat en 2017, avec une moto désormais privée de ses ailerons.

La marque de Bologne s’est pour cela offerte les services du quintuple Champion du Monde Jorge Lorenzo, qui évoluait chez Yamaha depuis son arrivée en catégorie reine il y a neuf ans.

Le Majorquin a pu effectuer quelques tours avec la toute nouvelle Desmosedici GP lors du Test Officiel de Valence et son premier ressenti avait été positif.

Son coéquipier Andrea Dovizioso, arrivé au sein du team Ducati il y a quatre ans, veut de son côté continuer de mener à bien la mission qu’il s’est fixée de ramener les rouges aux avant-postes.

Et dans leur quête, Jorge Lorenzo et Andrea Dovizioso disposeront du soutien de l’ex-Champion du Monde Casey Stoner, qui roulera d’ailleurs à Sepang aux côtés des autres pilotes essayeurs.

Concernant les écuries satellites, Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich) disposera cette saison d’une GP17 d’usine ; l’Italien ayant battu de peu Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich) au général.

En plus du Test Officiel de Valence, le transalpin a par ailleurs eu l’occasion de tourner à Jerez lors des essais privés, où furent également présents Loris Baz (Avintia Racing), Hector Barberá (Avintia Racing) et Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team), auteur du meilleur chrono final.

Suzuki

En 2016, un autre constructeur renouait également avec la victoire, à l’occasion du GP de Grande-Bretagne : Suzuki. 2017 marquera le début d’un nouveau chapitre pour la marque de Hamamatsu avec l’arrivée de deux nouveaux pilotes, Andrea Iannone et Álex Rins.

L’Italien faisait preuve d’une adaptation rapide à la Suzuki GSX-RR, en décrochant le quatrième temps combiné à Valence.

Le Test se terminait en revanche avant son terme pour Álex Rins… Victime d’une chute au début de la deuxième journée, l’Espagnol se blessait au dos. Ayant eu tout l’hiver pour récupérer, ce dernier a désormais hâte de se rendre à Sepang pour y poursuivre son apprentissage du MotoGP™.

Takuya Tsuda prendra, de son côté, la direction du tracé malaisien quelques jours avant, pour des essais privés où il s’agira de collecter encore plus de données.

Aprilia

Aprilia disposera aussi de deux nouveaux pilotes en la personne d’Aleix Espargaró et Sam Lowes. Tous deux ont roulé aussi bien à Valence qu’à Jerez, mais pour le Britannique ces sessions ont été ternies par des chutes. Ce dernier s’est donc remis au travail cet hiver, afin d’être préparé au mieux pour son ascension en MotoGP™. L’Espagnol se disait de son côté enchanté par ses premiers tours.

Pour la marque de Noale, arrivée en MotoGP™ il y a deux ans, l’objectif sera cette année d’ajouter de nouveaux Tops 10 à ceux inscrits la saison passée.

KTM

Après un long programme de préparation, KTM alignait sa toute première wildcard à l’occasion du Grand Prix de Valence ; une RC16 pilotée par son essayeur Mika Kallio qui ne rallia malheureusement pas l’arrivée.

Mais la marque autrichienne fera son retour à Sepang, avec sa moto au design singulier et ses pilotes Pol Espargaró et Bradley Smith. Si le premier n’a pu rouler qu’à Valence, le second avait en revanche fait le déplacement jusqu’à Jerez pour des essais privés, au même titre que Mika Kallio. Et KTM entend bien progresser, grâce aux données récoltées au cours de ces Tests, afin d’aborder au mieux sa première saison.

source: MotoGP.com