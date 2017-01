Des débuts très prometteurs pour l’équipe Motorsports in Action

Sur le circuit de Daytona

L’équipe Motorsports In Action (MIA) était en piste hier vendredi afin de disputer la première épreuve 2017 de la série d’Endurance IMSA Continental Tire SportsCar Challenge, sur le circuit de Daytona Beach, en Floride.

Une épreuve de 4 heures qui lançait la saison et qui a vu les McLaren de l’équipe MIA réaliser des débuts très prometteurs.

Aux commandes de la McLaren 570S GT4 No.69, les pilotes montréalais Chris Green et Jesse Lazare ont été aux avant-postes, jusqu’à un petit contact qui a provoqué un bris et est venu mettre fin à leurs espoirs à seulement une demi-heure de l’arrivée, alors que Lazare luttait pour la victoire.

Sur la No.68, l’Ontarien Kenny Wilden et son coéquipier américain Rodney Randall ont eu plus de chance, terminant l’épreuve à la neuvième place.

Pour l’équipe MIA, entièrement montréalaise et emmenée par le vétéran pilote et propriétaire Eric Kerub, cette première épreuve de la saison, qui marquait les grands débuts de l’équipe en Endurance nord-américaine, a réservé son lot d’émotions mais a surtout confirmé la compétitivité des deux McLaren engagées.

Dès les essais libres, la voiture No.69 aux couleurs de Garaga et Pfaff pilotée par Chris Green et Jesse Lazare s’est hissée dans le « Top 10 », parmi les quarante inscrits à ce rendez-vous inaugural de Daytona.

Kenny Wilden et Rodney Randall ont eux aussi connu un excellent début de week-end, se hissant en troisième position dès la deuxième séance d’essais libres alors qu’ils en étaient encore à parfaire leur apprentissage de la voiture.

Aux qualifications, Wilden hissa la No.68 « The Advanced Cardiovascular Center of Tampay Bay » sur la troisième ligne de départ, tandis que Green se retrouvait sur la cinquième.

En course, Kenny Wilden et Chris Green ont rapidement haussé le rythme et c’est avec les deux voitures dans le « Top 8 » que les pilotes ont cédé le volant à leur coéquipier respectif.

Sur la No.69, le jeune Jesse Lazare, lauréat de la Coupe Porsche GT3 aux États-Unis l’an dernier, réalisa ensuite un véritable festival, au point de livrer bataille pour la tête de la course.

Alors qu’il était troisième, un contact avec un des deux adversaires avec qui il luttait pour reprendre le premier rang le força à rentrer aux puits, avec moins d’une heure à faire dans la course, en raison de radiateur brisé dans l’incident.

Toute chance de victoire était alors envolée et Lazare dut se résigner à abandonner peu après son retour en piste, afin de ne pas endommager le moteur. La voiture No.69 a été classée 13ème en classe GS, 27ème toutes-catégories.

Sur la No.68, après un relais régulier et prometteur compte-tenu de son inexpérience de la voiture de Rodney Randall, Kenny Wilden reprit le volant pour la dernière partie de la course. En lutte pour un « Top 5 », il fut quelque peu piégé par le trafic des retardataires dans les derniers tours et termine finalement au neuvième rang toutes-catégories. Un résultat fort encourageant pour Wilden et Randall, pour leur prise de contact avec la McLaren de l’équipe MIA.

Pour le propriétaire Eric Kerub, ce premier rendez-vous a été intense mais il a démontré la compétitivité de toute l’équipe : « Nous avons commis de petites erreurs dans les changements aux puits. Des erreurs qui nous ont coûté quelques secondes dû à notre inexpérience, mais nous avons été parmi les prétendants au podium avec les deux voitures, et ça c’est excellent » a-t-il indiqué.

« Jesse a eu un contact avec un adversaire en vue de l’arrivée qui nous a contraint à retirer la No.69, mais ça fait partie de la course. Jesse essayait de reprendre sa place, il prend l’entière responsabilité pour le dépassement manqué, qui aurait pu être quelque peu retardé pour se faire avec plus de place.

Toutefois, je suis content qu’il ait tenté d’aller chercher la victoire, mais il est clair que ce genre de contact évitable avec un autre pilote ne devrait pas arriver. Globalement, je suis quand même fier du pilotage de tous nos pilotes et je sais maintenant que nous avons une équipe qui peut gagner.

Nous allons analyser toutes les données recueillies à Daytona et travailler avec McLaren pour faire encore mieux lors du prochain événement, à Sebring » a-t-il conclu.

La victoire est revenue à la Porsche Cayman du duo américain Trent Hindman/Cameron Cassels. Le prochain rendez-vous de la série Continental Tire SportsCar Challenge est prévu mi-mars, dans le cadre des 12 Heures de Sebring, toujours en Floride.

source: Service Presse