Andros – La victoire pour Dayraut, le titre pour Dubourg

Malgré une finale quasi parfaite de Jean-Philippe Dayraut

C’est Jean-Baptiste Dubourg qui décroche le titre et prive le pilote CMR d’un 7e sacre alors qu’il fait ses adieux au Trophée Andros au terme de la finale à Super-Besse.

Jean-Philippe Dayraut (BMW M2) a remporté la course de Super-Besse (Puy-de-Dôme), finale de la saison 2017 du Trophée Andros.

Le sextuple vainqueur du Trophée Andros, qui a annoncé ce matin qu’il quittait la discipline, fait donc ses adieux en réalisant un dernier succès après avoir résisté à Olivier Panis (Audi A1 Quattro).

Son rival pour le titre, Jean-Baptiste Dubourg (Renault Clio 3), a ainsi décroché un 2e sacre consécutif en s’assurant la dernière place sur le podium en précédant Benjamin Rivière (Mini Countryman) et Franck Lagorce (Mazda 3). Le pensionnaire du D.A Racing peut désormais se concentrer sur son programme en World RX.

Si Eddy Bénézet (BMW M2) s’est imposé dans la catégorie Élite, la 2e place de Nathanaël Berthon (Audi A1 Quattro) lui a permis de décrocher le titre dans la catégorie alors que c’était la première saison pour le pensionnaire du Team WRT qui était auparavant passé par l’Électrique.

Dans la catégorie des voitures vertes, Christophe Ferrier a encore une fois dominé le peloton pour s’assurer la première place et le sacre après avoir devancé sur le podium Julien Andlauer et Aurélien Panis, tandis que Nicolas Prost s’est classé au pied du podium devant Nyls Stievenart et Matthieu Vaxivière.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis, à Super-Besse