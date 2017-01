Toto Wolff : « La F1 ne peut pas devenir gratuite »

Toto Wolff accueille la reprise de la F1 par Liberty Media avec optimisme

Mais le président exécutif de Mercedes Motorsport conseille aux nouveaux propriétaires d’agir avec prudence.

Toto Wolff se montre enthousiaste à l’idée de voir la F1 aborder un nouveau chapitre avec la reprise par le groupe de médias américain Liberty Media qui souhaite actualiser la discipline avec plusieurs projets.

« La fin de l’ère Ecclestone est une nouvelle plutôt importante, a commenté le président exécutif de Mercedes Motorsport dans une interview publiée par le constructeur allemand. Je suis à la fois curieux et optimisme sur ce que le futur nous réserve.

Ce qui est certain, c’est que les choses avancent vite et que les infos de la veille n’intéressent plus personne. Nous devons accueillir cet avenir sans être trop nostalgiques. »

Si l’homme d’affaires autrichien a exprimé sa confiance sur les capacités des nouveaux dirigeants, il espère malgré tout que les changements seront réalisés sans précipitation.

« Nous ne devrions pas parler de notre sport en mal car il n’est pas mort, a indiqué Toto Wolff. Il existe des moyens de l’optimiser et des domaines qui n’ont pas encore été très explorés comme les réseaux sociaux et l’environnement numérique, mais nous devons d’abord les comprendre. »

L’un des points abordés par Sean Bratches, le nouveau directeur des opérations commerciales de Liberty Media, concerne justement le développement de la discipline dans l’environnement numérique.

« Les réseaux sociaux forment un outil de marketing très important pour augmenter les audiences, à la fois pour les fans actuels et futurs, a reconnu le patron de l’écurie Mercedes. Mais nous avons des partenaires loyaux avec les chaînes de télé qui diffusent depuis longtemps notre discipline et qui ont contribué aux revenus des équipes. La F1 ne peut pas devenir gratuite sur les plates-formes numériques. »

Toto Wolff a également eu une pensée pour Bernie Ecclestone qui a dirigé la F1 pendant plusieurs décennies jusqu’à son remplacement par Chase Carey comme nouveau directeur général.

« C’est incroyable d’être resté 40 ans à la tête d’une discipline. Il a su voir le potentiel qu’avait la F1 de devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Il a eu cette vision et a construit un empire. Il a une capacité incroyable pour faire des affaires.

D’un point de vue personnel, je n’aurais pas été en F1 sans Bernie. Il m’a soutenu quand j’étais chez Williams et, même si nous avons eu des hauts et des bas avec Mercedes, il est toujours resté très amical », a souligné le directeur de Mercedes Motorsport.

