Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2017

Tout un spectacle en perspective

La 52e édition du rallye automobile Perce-Neige de Maniwaki présentera l’épreuve la plus relevée de son histoire quand le plateau de 45 voitures s’élancera des Galeries de Maniwaki samedi matin le 4 février.

Comptant pour les championnats canadien et américain, les spectateurs qui longeront les secteurs fermés de la Haute Gatineau auront droit à tout un festival du dérapage.

Parmi les pilotes de notoriété, tous sur des Subaru d’usine, on remarque les champions canadien et américain, Antoine L’Estage et David Higgins ainsi que l’idole d’une foule d’amateurs de sensations fortes et monarque des X Games, Travis Pastrana.

« Avec les trois pilotes vedettes qui défraient la manchette, c’est assurément le plateau de voitures le plus compétitif dans les 52 ans de notre épreuve, admet le directeur-général Patrick Rainville. L’édition de cette année est le résultat d’une concertation entre le comité organisateur, les autorités municipales, scolaires, communautaires et sportives, sans oublier le soutien de centaines de bénévoles. »

« Seule épreuve canadienne qui se déroule en hiver, le Rallye Perce-neige est unique en son genre, poursuit monsieur Rainville, puisqu’il permet de fermer des portions de routes les plus sinueuses et d’autres forestières afin d’y courir à haute vitesse. Maniwaki et toute la région de la MRC Haute Gatineau représentent un territoire de prédilection depuis presque 40 ans. »

Les endroits où se rendre

C’est aux Galeries de Maniwaki que se tiendront la cérémonie de départ à 8h30 samedi le 4 février et les festivités de clôture en soirée avec animation. La veille, il y aura une séance d’autographes le jeudi au resto-pub Le Rabaska vers 18h heures.

Les amateurs de sensations fortes pourront se rendre à plusieurs endroits pendant la journée afin de voir les voitures sillonner les routes de Lac-Cayamant, Farley, Marie-Anne et Blue-Sea Bouchette.

À ces endroits, des autobus serviront de navettes gratuites pour conduire les amateurs dans des zones de spectateurs aménagées, sécuritaires et contrôlées par des bénévoles.

Sinon, il y aura des zones où on pourra se rendre à pied à courte distance. Partout, il y a des bénévoles pour s’assurer que les déplacements sont sécuritaires.

Des détails quant aux heures et les cartes des routes sont disponibles dans le magazine Pole-Position, disponible au quartier-général, et sur le site internet au www.rallyeperceneige.com.

Le Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2017 est supporté par la Ville de Maniwaki, la MRC de la Vallée de la Gatineau, la ministre Stéphanie Vallée, le CFP Vallée de la Gatineau, la communauté Kitigan Zibi, le Resto-Pub Le Rabaska et les Pneus Nokian Tyres.

Travis Pastrana en sera à sa première présence au Québec

source: Service Presse ( photo – Marie-Lyse Tremblay / poleposition.ca)