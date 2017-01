Officiel : Renault Sport s’engage avec BP et Castrol

L’écurie Renault met fin à son partenariat avec Total pour passer dans le giron BP/Castrol

Le pétrolier fournira le carburant et le lubrifiant à l’équipe.

Renault et BP ont officialisé un partenariat de fourniture de carburant et de lubrifiant pour une durée de 5 ans. C’est donc la fin de l’association entre la structure Française et Total.

Ce partenariat est essentiel puisque le carburant joue un très grand rôle dans les performances et la puissance des moteurs de la génération actuelle. L’efficacité du partenariat Mercedes Petronas en est le parfait exemple, le moteur allemand ayant besoin de moins de carburant que ses concurrents pour délivrer sa puissance maximum.

« Le retour de BP et de Castrol, des noms possédant un tel héritage dans le sport automobile, est une excellente nouvelle et ouvre de nouvelles opportunités pour notre équipe de Formule 1.

L’engagement de BP souligne l’attrait continu de la F1 aux yeux des grandes multinationales. Nous sommes très fiers et motivés d’avoir un partenaire technique et un sponsor de ce calibre » déclare Jérôme Stoll, président de Renault Sport Racing.

« Le développement de technologies de pointe pour les carburants et les lubrifiants est une priorité clé pour BP. Ce partenariat crée de passionnantes opportunités pour les équipes de Renault et de BP, qui travailleront ensemble afin de développer toujours plus ces technologies avancées dans le monde extrêmement compétitif de la Formule 1 » ajoute Tufan Erginbilgic, directeur général de BP Downstream

« Avec le nouveau règlement aérodynamique en vigueur pour la saison 2017 de F1, les exigences sur le moteur augmenteront. Par conséquent, les carburants et les lubrifiants auront une influence plus grande encore sur la performance globale de la voiture qu’ils ne l’avaient depuis l’introduction des nouveaux types de groupes propulseurs en 2014.

Les équipes de BP et de Castrol sont très enthousiastes et motivées face aux défis offerts par la Formule 1 et nous sommes certains qu’ils nous aideront à atteindre nos objectifs en 2017 et au-delà. » indique Cyril Abiteboul, directeur général de Renault Sport Racing.

« Chez Castrol et tous au sein de BP, nous sommes fiers de partager la vision voulant faire de Renault la meilleure écurie de Formule 1. Rejoindre l’équipe à ce stade nous permet de travailler ensemble sur des solutions novatrices pour bâtir de nouveaux succès. » conclut Mandhir Singh, directeur des opérations de BP Lubricants.

La dernière collaboration entre les deux compagnies remonte à la saison 1997. Cette année-là, Williams-Renault avait remporté les titres Constructeurs et Pilotes avec Jacques Villeneuve.

Bien que cela ne soit pas confirmé il semblerait que l’entreprise britannique fournira également McLaren-Honda, qui a perdu le soutien d’ExxonMobil au profit de Red Bull et Toro Rosso.

source: http://www.motorsinside.com