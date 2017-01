Monster Energy NASCAR Cup : Carl Edwards futur sénateur ?

En annonçant il y a quelques semaines qu’il mettait sa carrière de pilote NASCAR entre parenthèses

Carl Edwards surpris tout le monde ou presque et indiqué vouloir se concentrer sur des objectifs plus personnels.

De la NASCAR au Sénat ? C’est la transition qui pourrait être faite par Carl Edwards. L’ancien pilote de la Joe Gibbs Racing, qui a annoncé au début du mois de janvier mettre un terme à sa carrière, pourrait se lancer dans la course au Sénat à l’occasion des élections 2018, même si pour l’instant il n’a pas confirmé vouloir se lancer dans l’état du Missouri.

C’est par le biais d’un message envoyé à l’agence de presse AP que Carl Edwards s’est exprimé.

“Je crois fermement aux principes qui ont permis la fondation des États-Unis. Si je peux aider, je le ferai certainement.” — Carl Edwards

S’il décidait de donner un nouvel élan à sa carrière en allant en politique, c’est dans le Missouri que l’homme au 28 victoires en Cup se lancerait. Il affronterait alors la sénatrice démocrate Claire McCaskill, en poste pour la première fois en 2006 et qui briguera un troisième mendat l’an prochain.

Lors de l’annonce de son départ de la Joe Gibbs Racing et de la NASCAR, Carl Edwards n’avait pas fermé la porte à une reconversion dans le monde de la politique.

“Je ne suis pas préparé à participer à des séances publiques ou toute autre chose pour l’instant, mais je suis prêt à servir cette cause et aider à la liberté et l’indépendance ainsi qu’à tout ce qui fait l’Amérique.” — Carl Edwards

La sénatrice Claire McCaskill n’est pas une inconnue pour le monde du sport automobile, puisqu’en 2014 elle s’était prononcé pour le départ de National Guard en tant que sponsor de Dale Earnhardt Jr, puisque le recrutement des forces armées n’était pas suffisant par rapport à l’exposition médiatique apportée par le sponsoring de la voiture du pilote le plus populaire de la première division.

source : www.us-racing.com par Geoffroy LETTIER