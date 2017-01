Lamborghini en F1 ? ‘Pourquoi pas ?’ lance Domenicali

Mais à des conditions très précises

Stefano Domenicali, anciennement à la tête de la Scuderia Ferrari, est désormais le PDG de Lamborghini.

Depuis lors, les rumeurs d’une arrivée de Lamborghini en F1 ne cessent d’enfler, sans concrétisation jusqu’à présent.

Stefano Domenicali a donc voulu prendre la parole pour clarifier la situation : Lamborghini n’écarte pas une éventuelle arrivée en F1 ; mais il faudrait avant que la F1 réduise ses coûts…

« Vous touchez un sujet qui me tient très à cœur. Mais je veux être franc avec vous. Aujourd’hui, nous avons d’autres priorités, et nous devons être totalement concentrés sur elles. »

« Et demain ? Parce que le sport automobile fera toujours partie de Lamborghini, si la F1 change un jour, et si nous sommes assez solides comme entreprise… La réponse est : pourquoi pas ? Ce serait possible. »

Mais que l’on soit prévenu : Stefano Domenicali assure que Lamborghini n’arrivera pas en F1 à « moyen-terme ». « Nous avons d’autres priorités qui sont vitales pour nous » a-t-il argumenté.

Lamborghini mène en effet une vaste entreprise d’élargissement de sa gamme, pour ne plus seulement vendre que des supercars. Un SUV propulsé par un V8 devrait ainsi prochainement voir le jour.

Lamborghini attend que ce modèle double ses ventes annuelles d’ici 2019. La firme italienne prévoit donc d’engager 500 personnes supplémentaires et d’agrandir son usine – un vaste chantier qui mobilise toute l’attention nécessaire… mais aussi des fonds structurels.

C’est la raison pour laquelle Lamborghini ne reviendra en F1 que si la discipline parvient à maîtriser véritablement ses coûts selon Stefano Domenicali.

« Pour nous, entrer en F1 avec la somme d’argent qu’il faut dépenser, non seulement pour concourir, mais encore pour être compétitif, est sans commune mesure avec nos activités. Donc si nous voyons du changement dans cet environnement spécifique, je pense que cela vaudra la peine de s’y pencher. »

source: http://motorsport.nextgen-auto.com