Brawn : « La simplicité sera un objectif clé »

Ross Brawn, le nouveau directeur Motor Sports de Liberty Media, a fait part de ses projets pour l’avenir de la F1

Avec le départ de Bernie Ecclestone et l’arrivée de Ross Brawn comme directeur Motor Sports de Liberty Media, les nouveaux acquéreurs de la F1, la discipline devrait emprunter un nouveau chemin.

L’ancien directeur d’équipe a fait part de ses projets pour l’avenir du Championnat en cherchant à gommer les défauts qui ont refroidi les passionnés.

« La F1 a tendance à être réactive, a reconnu Ross Brawn sur la BBC 5 Live. En cas de problème, elle réagit et trouve une solution, mais elle a rarement une vision sur 3 à 5 ans. On sait que les spectateurs veulent des courses serrées, du spectacle et comprendre ce qu’il se passe.

La simplicité sera un objectif clé. J’ai suivi la F1 comme spectateur ces dernières années et il m’arrivait même à moi de ne pas toujours bien comprendre ce que je voyais. »

« Il y a différents types de spectateurs et c’est là que les complications commencent, a nuancé le Britannique. Certains se rendent à la course, certains la suivent à la télé et d’autres par différents médias. Il faut trouver un équilibre entre toutes ces sollicitations. »

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis