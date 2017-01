Bottas : Williams remportera d’autres championnats du monde

Ce n’est qu’une question de temps

Valtteri Bottas doit beaucoup à Williams. C’est l’écurie de Grove qui a fait du Finlandais d’abord son pilote d’essais, puis son pilote titulaire à partir de 2013.

C’est encore Williams qui a bien voulu libérer son pilote numéro 1 pour qu’il puisse remplacer Nico Rosberg chez Mercedes – une opportunité en or dans une carrière.

Valtteri Bottas est donc parti en très bons termes avec Williams, et il le montre dans ses déclarations du jour. Même s’il reconnaît que son départ s’est décidé « vraiment rapidement », il a rappelé aux fans de l’écurie sa fidélité, jamais démentie pendant quatre saisons en F1.

« Je pense que je suis l’un des pilotes qui ont couru le plus de courses avec Williams, et c’était une expérience impressionnante. La courbe d’apprentissage a été impressionnante pour moi et aussi pour l’équipe. Chaque année, vous pouviez sentir que l’équipe devenait de plus en plus professionnelle, qu’elle se développait, même si parfois, cependant, les résultats ne le montrent pas. »

Après une saison 2016 en demi-teinte, Valtteri Bottas pense-t-il que son ancienne écurie pourra retrouver les sommets à plus ou moins long terme ? Le statut d’écurie privée de Williams semble la condamner à jouer les places d’honneur… mais ce n’est pas ce que pense Bottas.

« Je le dirais toujours : Williams a gagné tant de championnats en Formule 1 qu’il n’y a pas de raison pour laquelle elle ne pourrait pas gagner à nouveau. Je pense que c’est seulement une question de temps pour cette équipe. »

« C’est dommage que nous n’ayons pas pu obtenir ensemble notre première victoire ou le titre, mais je souhaite tout le meilleur à Williams, je lui souhaite beaucoup de succès. J’espère que vous remporterez le championnat – et mieux vaut tôt que tard. »

« Je sens et j’espère que j’ai beaucoup donné à Williams. Au moins, j’ai fait tout ce que j’ai pu. J’ai toujours voulu avoir l’esprit d’équipe. Mon objectif a toujours été de ramener le maximum de points pour l’équipe, de travailler beaucoup, avec toute l’équipe de course, et de passer beaucoup de temps à l’usine. J’ai toujours voulu tout faire en mon pouvoir pour faire progresser l’équipe. Maintenant, je souhaite seulement que tout se passe bien dans le futur. »

En 2014, Williams avait excellemment négocié le virage réglementaire et était devenue l’une des trois écuries les plus rapides du plateau. En sera-t-il de même en 2017 ? Valtteri Bottas n’y trouverait certainement rien à redire – du moment que Williams reste derrière Mercedes, bien entendu.

