Banquet de l’Association de Stock Car Vintages

Une soirée conviviale réussie

Plus d’une centaine de personnes avaient répondu à l’invitation des dirigeants de l’ASCVQ et s’étaient rassemblés au complexe La Franciade, à Trois-Rivières pour célébrer la 9e saison de stock car qui s’est tenue au cours de la dernière saison estivale sur les différents tracés de la belle province. Une des meilleures assistances de l’ASCVQ pour un de ses banquets.

Un succulent souper spaghetti, préparé par Patrick Verner et sa complice Josée Ratté tout au long de la semaine, a précédé les présentations d’usage.

C’est le président Patrick Verner qui, le premier, a procédé à la présentation des commanditaires et qui leur a adressé ses chaleureux remerciements. Ce fût au tour de la V.P., Josée Ratté a ensuite pris la parole pour présenter et adresser à son tour des remerciements à toute l’équipe officiels.

Un propriéraire de piste de courses, M. Kenny Thériault de l’Autodrome Montmagny était également sur place pour confirmer son invitation aux pilotes de l’Association de stock car Vintages Québec à participer à 4 événements à son complexe en 2017.

On sait également que les voitures Vintages s’affronteront aussi, à deux reprises, à l’Autodrome Chaudière de Vallée Jonction et que des négociations sont présentement en cours avec l’Autodrome St-Félicien et l’Autodrome St-Eustache. Plusieurs pilotes de la série viennent de Montréal et aimeraient bien courir dans leur région, c’est pourquoi la réponse de la famille Labrosse est attendue avec impatience et que la décision de se conformer aux normes de bruit à cet endroit a été prise, et que des silencieux seront installés, suite à une réponse favorable de l’ASE.

Suite aux différentes allocutions, il y a eu présentation des trophées artisanaux »Vintages », préparés par Guy Vallieres à chacun des pilotes présents. La nouvelle coupe Vintage qui sera remise au champion du fond de points 2017 a également été présentée en primeur.

Trois trophées spéciaux ont également été attribués. Il s’agit du trophée »M. Courage » qui a été décerné au pilote de la voiture 41, Robert Goyette pour sa courageuse participation à la saison 2016 malgré de sérieux et douleureux problèmes de santé. Une coupe a également été remise au signaleur Mario Dulac, également représentant publicitaire de l’ASCVQ, pour son excellente collaboration.

Finalement le trophée »M. Vintage », un trophée décernée par un vote de tous les pilotes, a été remis au pilote de la voiture 21, Guy Vallières.

Deux forfaits »NASCAR » ont également été tirés au sort. Ce sont les pilotes Lucien Rocheleau et Jean-François Champagne qui les ont remportés. Ces prix ont été offerts avec les compliments de l’Académie Andrew Ranger.

C’est au son de la musique de l’excellent duo Hélène et Ray que la soirée s’est poursuivie et que les meilleurs danseurs se sont exécutés avant de quitter vers leurs villes respectives, aux quatre coins de la province en fin de soirée.

La direction tient à remercier tous les bénévoles, dont Francyne Ladouceur, les membres de la famille Chaussé, les membres de la famille Verner, les Dulac, les musiciens, les commanditaires, tous les participants et les autres bénévoles qui ont fait de cette soirée un succès.

C’est avec optimisme que l’ASCVQ se dirige vers sa 10e saison qui se mettra en branle au cours du mois de mai prochain.

Texte et montage : Yves Ladouceur – Photos Flagworld : Danny Raymond – Isabelle Giroux