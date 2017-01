Wolff : Les équipes ont refusé la première offre de Liberty Media

Pas intéressante

Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, a confirmé l’information que nous vous rapportions en primeur la semaine dernière.

Les équipes de Formule 1 ne sont pas intéressées par la première offre faite par Liberty Media leur permettant de devenir actionnaires du sport.

Les nouveaux propriétaires de la Formule 1 ont proposé aux équipes d’acheter jusqu’à 20% des parts du sport (avec un maximum à 5% pour une équipe). Mais l’offre impose aux équipes de conserver leurs parts pendant 10 ans au moins et n’inclut aucun pouvoir quant aux décisions prises sur l’avenir du sport.

« Cette offre nous a bien été faite mais personne ne l’a saisie, » confirme Wolff.

« Il n’y a pas eu assez de temps et les conditions ne sont pas totalement alignée entre les intérêts des vendeurs et les intérêts à long terme des équipes, qui sont, tout d’abord, le sport et sa pérennité. »

« Maintenant nous devons travailler avec Liberty (sur une autre offre), » ajoute l’Autrichien.

« Liberty est bien conscient du fait que les équipes, avec les pilotes, sont une part essentielle du spectacle de la Formule 1. »

« En même temps, nous devons garder à l’esprit qu’il y a un facteur d’excitation à garder parce que, potentiellement, la Formule 1 est maintenant en compétition avec n’importe quelle vidéo qui peut faire le buzz sur Youtube. »

source: http://motorsport.nextgen-auto.com