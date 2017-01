Les top teams satisfaits de voir des experts à la place d’Ecclestone

« La fin d’une ère et le début d’une nouvelle »

Les top teams ont plutôt salué la nouvelle direction mise en place par le Formula 1 Group, suite au rachat du sport par Liberty Media.

Dans cette direction Bernie Ecclestone n’occupe plus qu’une place de président d’honneur et l’ex grand argentier de la Formule 1 n’a plus aucun pouvoir.

« Bernie a réussi à faire un spectacle mondial à partir de rien. Il a réussi à rendre des gens riches grâce à la Formule 1, nous y compris. Mais nous sommes aussi conscients des problèmes globaux de notre sport, » explique Helmut Marko, le consultant au sport automobile de Red Bull.

Les nouveaux patrons veulent supprimer le bonus de 80 millions d’euros de Ferrari, rééquilibrer les revenus entre les équipes et monter jusqu’à 25 courses par an. Marko leur souhaite bien du courage pour y arriver.

« Techniquement, tout est contractuellement règlementé par les Accords Concorde jusqu’en 2020. Mais, je pense, que d’ici là nous pouvons progresser sur beaucoup de points à court terme. Notre sport doit être plus ouvert. Cette année, ce sera le début. »

Chez Mercedes, Toto Wolff estime que « c’est la fin d’une ère et le début d’une nouvelle ».

L’Autrichien salue les nominations de Carey, Brawn et Bratches à la tête du sport.

« Ce sont des experts dans leurs domaines. Ross connait parfaitement la Formule 1, Sean connait tout des aspects commerciaux. Ce ne sont que des bonnes nouvelles pour nous. »

« Chase est responsable de la Formuke 1 mais il a un directeur du sport avec Ross et du marketing avec Sean et je pense que c’est une bonne structure. Le rôle de Ross montre que Chase recherchait des compétences là où il en manquait. »

Un bon signe d’ouverture pour progresser selon Wolff.

