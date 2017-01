Kenny Wilden et Rodney Randall partageront le volant d’une des McLaren

De l’écurie montréalaise MIA à Daytona

Motorsports In Action (MIA) est fière d’annoncer aujourd’hui son équipage pour la voiture numéro 68 qui sera alignée dans la série Continental Tire SportsCar Challenge à Daytona, Floride, les 26-27 janvier.

Vétéran pilote et multiple vainqueur, Kenny Wilden, originaire d’Oakville en Ontario, partagera les commandes avec le Dr. Rodney Randall, de Tampay Bay (Floride) dans la McLaren 570S GT4 No.68 lors de la course de 4 heures de la série IMSA Continental Challenge, l’épreuve d’ouverture de la saison 2017 qui aura lieu à Daytona, les 26-27 janvier.

La McLaren 570S GT4 No.68 de Kenny Wilden et Rodney Randall

Pilote expérimenté et talentueux, Kenny Wilden apportera tout son savoir-faire à l’équipe MIA, qui compte déjà sur le duo composé de Jesse Lazare et Chris Green dans la voiture numéro 69.

Kenny possède une vaste expérience de trente années dans le sport automobile professionnel, affichant un fort taux de succès dans différentes séries, notamment quatre titres de champion. Deux d’entre eux ayant été récoltés dans des séries d’Endurance de l’IMSA.

De son côté, le Dr. Rodney Randall a passé une partie de sa vie d’adulte dans le monde du sport automobile, affichant des performances lui permettant de viser les places de podium.

Après s’être classé sixième à sa toute première course disputée pour le compte de la Scuderia Corsa aux commandes d’une Ferrari, à Indianapolis en 2013, Dr. Randall a participé à plusieurs courses en séries de voitures GS avant de fixer son choix sur le Ferrari Challenge.

Dans cette série, il a récolté deux impressionnants podiums sous la pluie, en 2015 sur les circuits de Daytona et du Mont-Tremblant.

Eric Kerub, le propriétaire de l’équipe MIA, se dit très heureux de pouvoir compter sur cet équipage pour venir compléter l’effort de son équipe à Daytona, dans l’espoir de viser le podium.

« Lorsque l’opportunité s’est présentée plus tôt dans le mois, lors du ROAR (les essais pré-saison à Daytona), de pouvoir recruter un talent tel que Kenny Wilden en compagnie du Dr Randall pour piloter notre voiture No.68, nous avons mis le pied sur la pédale d’accélérateur pour concrétiser cette entente » mentionne Eric Kerub.

« Bien que ces deux pilotes n’ont pas encore eu l’opportunité de piloter nos McLaren 570S GT4, je pense que le pédigrée de McLaren en sport automobile combiné à l’expérience que possède le Dr. Randall sur le circuit de Daytona, en plus de sa motivation pour de nouveaux défis, feront de cette association une formule gagnante et c’est ce qui a convaincu les deux pilotes de rejoindre notre équipe » a conclu Kerub.

À propos de Motorsports In Action

Depuis 2002, Motorsports In Action fabrique des voitures de course pour une multitude de séries locales et internationales, ayant acquis de grandes connaissances et ressources au fil du temps.

Notre atelier de course est bien connu pour ses services de mécanique haut de gamme, la préparation de voitures exotiques, la construction et le design de voitures de compétition, la peinture de prestige et un service hors pair.

www.motorsportsinaction.com

À propos du The Advanced Cardiovascular Center of Tampa Bay, P.A.

Situé au Tampa Medical Tower, 2727 W. MLK Blvd. Suite 418, Tampa, FL, 33607, le Advanced Cardiovascular Center of Tampa Bay est spécialisé dans les traitements cardiovasculaires avec pour but d’offrir le meilleur, le plus abordable et le plus approprié service en la matière.

www.advancedcardio.com/main.php

source : Service Presse