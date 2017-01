WeatherTech SportsCar Championship : Le Tequila Patron ESM dévoile ses couleurs

Le Tequila Patron ESM a dévoilé la livrée que ses DPi arboreront pour cette saison 2017 du WeatherTech SportsCar Championship

Elles étaient les seules à être toujours brute de carbone alors que toutes les Cadillac, Mazda et Riley arboraient déjà leurs livrées ou du moins leurs premières couleurs.

Les deux Nissan-Onroak ont dorénavant leurs peintures de guerres puisque le Tequila Patron ESM a dévoilé aujourd’hui, la livrée des deux prototypes de l’équipe.

Comme à leur habitude, le team de Scott Sharp sera sous les couleurs de Tequila Patron et les deux DPi seront donc vêtues de vert et de noir.

Pour les 24H de Daytona, on retrouvera dans le baquet de la n°2, Scott Sharp, Ryan Dalziel et Pipo Derani alors que dans la n°22 on verra Ed Brown, Johannes van Overbeek, Bruno Senna et Brendon Hartley se partager le volant.

Pour voir évoluer les nouvellement décorées Nissan-Onroak, rendez-vous ce week-end pour le double tour d’horloge floridien.

source : www.us-racing.com (photo © Le Tequila Patron ESM