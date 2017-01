Ross Brawn de retour en F1 avec Liberty Media

Brawn aura bien un rôle dans l’organigramme de la F1 version Liberty Media

L’ancien Team Principal de Mercedes devient le nouveau directeur Motor Sports dans l’organigramme de Liberty Media.

Dès le mois de novembre, les rumeurs d’un retour en F1 de Ross Brawn dans un rôle à responsabilité en marge de l’acquisition de la discipline par Liberty Media, avaient émergé. Le principal intéressé avait alors seulement confirmé effectuer un peu de consulting pour la firme américaine.

Le Britannique sera pourtant bien impliqué dans la nouvelle structure mise en place par Liberty Media, qui a confirmé le rachat effectif de la F1 et le remplacement de Bernie Ecclestone par Chase Carey en tant que directeur général.

L’ancien pensionnaire de la Scuderia Ferrari s’est vu confier avec effet immédiat le nouveau poste de directeur Motor Sports.

« «Je suis ravi d’accueillir à nouveau Ross en Formule 1, explique Chase Carey. En 40 ans de sport, il a apporté sa touche magique à chaque équipe avec laquelle il a travaillé. Il a des connaissances techniques, de l’expérience et des relations presque inégalées, et j’ai déjà beaucoup profité de ses conseils et de son expertise. »

« C’est fantastique d’être de retour dans le monde de la Formule 1, précise Brawn. J’ai apprécié de travailler en tant que consultant pour Liberty Media ces derniers mois et je suis impatient de travailler avec Chase, Sean Bratches et le reste de l’équipe de la Formule 1 pour aider à l’évolution de ce sport.

Nous avons une occasion presque inédite de travailler avec les équipes et les promoteurs pour une F1 meilleure pour eux et surtout, pour les fans. »

En plus de Ross Brawn, Liberty Media a confirmé l’arrivée de l’Américain Sean Bratches en tant que directeur des opérations commerciales.

Bratches a notamment officié sur le plan marketing pour le compte d’ESPN par le passé.

source: Autohebdo.fr -Pierre Tassel