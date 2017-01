Monster Energy NASCAR Cup : Le format des courses NASCAR revu pour 2017

Au cours d’une conférence de presse

Les officiels de la NASCAR ont confirmé la modification du format des courses pour l’ensemble des trois séries nationales.

C’est un travail d’équipe impliquant les pilotes, les écuries, les officiels de la NASCAR ainsi que les responsables des circuits afin de décider de l’avenir des trois séries nationales de la NASCAR.

Les courses se dérouleront désormais en trois segments qui apporteront des points, ainsi que des bonus pour les playoffs.

Le top-10 des deux premiers segments marquera des points (dix au premier, un au dixième), plus un point de bonus pour les playoffs pour le vainqueur du segment, alors que le vainqueur du troisième segment recevra un bonus de cinq points.

Tous les points de bonus liés à une victoire seront ajoutés au nombre de points acquis au début des playoffs. Les tours entre chaque segment se dérouleront derrière la voiture de sécurité et compteront parmi les tours de la course.

Les deux premiers segments feront la même distance, alors que le troisième segment fera le reste de la distance. La longueur des segments sera déterminé course par course, circuit par circuit.

En ce qui concerne les points à l’issue de la course, le premier en recevra 40, le deuxième 35 puis une perte d’un point par place jusqu’à la trente-cinquième.

Les pilotes classés de la trente-sixième à la quarantième place recevront un point. Un système de podium pourrait être mis en place comme cela est déjà le cas en IndyCar, mais les officiels n’ont pas encore confirmé qu’un tel système serait mis en place.

Il n’y aura désormais plus de point de bonus pour mener un ou plusieurs tours. Ainsi un pilote qui viendrait à remporter les trois segments de la course recevrait 10 + 10 + 40 = 60 points.

En ce qui concerne les points de bonus pour le titre il recevra 1 + 1 + 5 = 7 points. Seul le vainqueur du dernier segment sera considéré comme le vainqueur de la course.

L’intermède entre les différents segments sera considéré comme un drapeau jaune classique, à savoir que les tours compteront et des positions pourront être gagnées dans les stands.

Si la pluie vient à perturber la course, le résultat pourra être entériné à l’issue du deuxième segment. Dans ce cas, le vainqueur du second segment recevra les points du segment et de la course.

Le principe de qualification pour les playoffs restera identique à ce qui était prévu en 2016, à savoir faire la saison complète dans la série dans laquelle le pilote est éligible et être dans le top-16 (Cup), top-12 (XFINITY), top-8 (Truck) des pilotes éligibles.

Les pilotes qualifiés verront leur total de points remis à 2000 auquel sera ajouté le nombre de points de bonus acquis durant la saison. Le champion de la saison régulière recevra un bonus supplémentaire de 15 points, puis 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pour les pilotes qualifiés de la deuxième à la dixième place.

La structure même des playoffs ne change pas par rapport à la saison 2016, à savoir que quatre pilotes en Cup et XFINITY (deux en Truck) seront éliminés à la fin de chaque tour afin d’arriver à un final à quatre pour la course de Miami. Le mieux classé à l’issue de la course de Miami remportera le titre. Aucun point de bonus ne sera attribué aux quatre finalistes.

Une victoire lors des playoffs qualifiera le pilote pour le tour suivant, s’il est encore éligible pour le titre de champion.

source: www.us-racing.com par Geoffroy LETTIER