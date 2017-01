Wolff explique pourquoi Mercedes n’a pas retenu Wehrlein

L’écurie championne du monde en titre a finalement préféré prendre Valtteri Bottas

Toto Wolff, le président exécutif de Mercedes Motorsport, a évoqué les raisons qui ont motivé l’écurie étoilée à ne pas retenir Pascal Wehrlein pour remplacer Nico Rosberg.

Si Mercedes a étudié le cas de Pascal Wehrlein pour remplacer Nico Rosberg, l’écurie championne du monde en titre a finalement préféré prendre Valtteri Bottas.

Le champion 2015 du DTM, jeune pilote du constructeur étoilé comme Esteban Ocon qui défendra les intérêts de Force India, a finalement été placé chez Sauber F1 Team après une saison chez Manor.

« Il est brillant, rapide et il a toujours été considéré, a souligné Toto Wolff, le président exécutif de Mercedes Motorsport. Mais il est encore en phase de développement. Il doit être en mesure de faire des erreurs et d’apprendre et il ne pouvait pas faire cela avec nous. Il suffit de prendre comme exemple Sergio Pérez, Heikki Kovalainen ou Kevin Magnussen. Ils sont arrivés chez McLaren alors qu’ils n’étant pas suffisamment préparés. »

Le cas de Max Verstappen est en revanche un contre-exemple parlant, tant le Néerlandais a brillé l’an passé depuis son entrée au sein du Red Bull Racing.

« Il ne faut pas oublier que Max a eu sa phase de développement, a rétorqué l’Autrichien. Red Bull l’a parfaitement préparé en le faisant rouler les vendredis en essais et en lui faisant passer une saison et demie chez Toro Rosso.

Et même lorsqu’il est arrivé chez Red Bull, il n’a pas eu à se battre pour le titre ou à affronter un pilote tel que Lewis Hamilton. Il a remporté une course contre 19 pour nous et il n’a pas toujours été aux avant-postes.

Il a également commis des erreurs, comme à Monaco ou à Austin (Texas), qui doivent être permises pour un jeune pilote car il n’y a pas de deuxième chance. »

source: Autohebdo.fr Jacques-Armand Dupuis