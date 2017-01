Motorsports in Action va débuter ses activités en Endurance IMSA

Dans le cadre des prochaines 24 Heures de Daytona

L’équipe Motorsports In Action (MIA) fera ses débuts en IMSA lors de la première épreuve 2017 de la série Continental Tire SportsCar Challenge à Daytona Beach, Floride, les 26 et 27 janvier prochains.

L’équipe entièrement montréalaise, menée par le vétéran propriétaire Eric Kerub, sera entre autres composée des pilotes Jesse Lazare et Chris Green qui seront aux commandes de deux des premières McLaren 570S GT4 ayant été bâties.

Le chef d’équipe Carl Hermez a porté son choix sur une campagne en IMSA cette saison pour MIA, une équipe basée sur le talent, l’expérience de course, l’éthique de travail et la détermination à atteindre les plus hauts niveaux du sport.

Très respecté dans l’univers du sport automobile, le pilote professionnel et double lauréat des 24 Heures de Daytona, Jean-François Dumoulin fera partager sa formidable expérience de la compétition tout au long de la saison, en conseillant et supportant MIA dans toutes les facettes de cette implication.

Selon Kerub, qui est impliqué dans le monde de la course automobile depuis plus de vingt ans, et dont la relation avec McLaren remonte au début des années 1980, l’équipe MIA a été mise sur pied sans autre but que de décrocher un jour un titre dans un championnat d’Endurance de l’IMSA.

« Je suis tout simplement convaincu que nous avons la meilleure combinaison possible de pilotes sur la grille de départ » de dire Kerub. « Ce sont deux remarquables pilotes professionnels, avec un excellent palmarès. Ils ont toujours évolué au sommet de la hiérarchie, peu importe la série à laquelle ils mont participé.»

Lazare a réalisé l’an dernier une saison quasi parfaite dans la série IMSA Porsche GT3 Cup Challenge aux États-Unis, remportant le championnat avec 12 victoires et 14 podiums en 16 courses.

À seulement 19 ans, et avec déjà 6 championnats à son palmarès, Jesse Lazare est considéré par ses pairs et les experts comme l’un des pilotes les plus prometteurs dans le monde du sport automobile.

Quant à Chris Green, à 32 ans il évolue en course depuis presque deux décennies. Il a récolté à ce jour 5 titres, 16 victoires, 40 podiums, en plus de gagner la série IMSA Porsche GT3 Cup Challenge au Canada, en 2015. L’expérience de Green est riche de 67% des courses terminées sur le podium, un moyenne qui fait assurément de lui le coéquipier idéal pour le jeune Lazare.

Eric Kerub précise que cela prend un très haut degré de confiance que deux champions récemment couronnés en IMSA décident de rejoindre une équipe débutante, qui plus est alors que celle-ci fait débuter une nouvelle marque aux performances encore à venir dans la série, bien que tout le monde connaisse la réputation de McLaren.

Mais Green croît en McLaren, Lazare a faim de nouveaux défis, et tous les ingrédients apportés par Kerub sont réunis pour mettre cette équipe sur le chemin du succès dans le futur.

« M’associer à MIA dans la série Continental Challenge est une excellente opportunité autant personnelle que professionnelle » déclare Chris Green.

« C’est une chance de représenter la marque McLaren et Pfaff Automotive, dans un environnement ultra-concurrentiel come peut être le sport automobile, et de travailler avec un groupe de gars dont je ne pouvais en même temps pas avoir plus de respect » ajoute-t-il.

« Je suis impatient de courir avec des coéquipiers qui partagent tous la motivation et la capacité de gagner » déclare de son côté Lazare.

« Je travaille toujours très bien avec Chris et je suis reconnaissant à Garaga, Pfaff et Eric Kerub d’avoir mis sur pied une équipe formidable. Je suis convaincu que nous allons être en course pour le titre » conclut-il.

Le siège social, les ateliers professionnels de course d’une superficie de 20 000 pieds carrés et la piste d’essais sont situés à l’Autodrome Saint-Eustache, Québec. Avec un circuit routier de 1,78 km, il offre de larges possibilités d’entraînement, essais et développement de véhicules.

S’il est un fait que de grandes équipes sur papier n’ont pas toujours fait de grandes équipes sur la piste, l’équipe MIA est consciente des risques, mais extrêmement confiante en ses capacités à livrer la marchandise.

« Je n’ai pas de rêves de grandeurs ! » confie Eric Kerub. « Je comprends parfaitement qu’il y a un grand nombre de choses que nous devons apprendre et avec lesquelles nous allons devoir composer. Mais ce n’est pas une année d’apprentissage. Nous allons là pour gagner.»

À propos de Motorsports In Action

Depuis 2002, Motorsports In Action fabrique des voitures de course pour une multitude de séries locales et internationales, ayant acquis de grandes connaissances et ressources au fil du temps.

Notre atelier de course est bien connu pour ses services de mécanique haut de gamme, la préparation de voitures exotiques, la construction et le design de voitures de compétition, la peinture de prestige et un service hors pair.

À propos de l’Autodrome Saint-Eustache

L’Autodrome St-Eustache est un complexe multidisciplinaire situé dans la grande région de Montréal. Ouvert en 1964, le circuit est le plus ancien site de sports motorisés encore actif dans la province de Québec.

Reconnue comme l’une des pistes les plus populaires au Canada, l’Autodrome accueille plus de 100 événements par année, incluant des courses de niveau national à titre de piste sanctionnée NASCAR au Québec.

Le site accueille également en exclusivité la manche canadienne du Formula Drift Pro Championship. Un parc technologique situé en bordure du circuit regroupe des ateliers et commerces spécialisés offrant des services haute performance et de restauration de véhicules pour des clients à travers le monde.

