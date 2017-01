Montoya remporte la Race of Champions à Miami

En s’imposant en finale face à Tom Kristensen à Miami

C’est dans le stade de Marlins Park à Miami (Floride) que Juan Pablo Montoya a remporté pour la première fois la Race of Champions.

L’ancien pensionnaire du Team Penske en IndyCar a vaincu en finale Tom Kristensen qui a atteint pour la 5e fois la dernière étape de l’événement.

Malgré sa défaite lors des manches qualificatives face à Felipe Massa, le Colombien a réussi à se qualifier en battant Pascal Wehrlein et Petter Solberg.

L’ancien pilote F1 a ensuite remporté avec 2 victoires en 3 manches les quarts de finale face à Travis Pastrana, avant d’obtenir la même performance en demi-finale face au pilote Williams et en finale face à « Monsieur Le Mans ».

« Je regrette de ne pas y avoir participé avant, a avoué Juan Pablo Montoya après sa victoire. Ce n’est pas du travail, on s’amuse vraiment ici même si on s’applique à faire chauffer les pneus et les freins en s’alignant sur la grille de départ.

J’étais surpris par mon niveau de concentration. C’est comme des qualifications. J’ai demandé à David Coulthard où je devais changer les vitesses avant la finale car je n’en avais aucune idée, ça doit être la chance de débutant. »

« Je suis fier d’avoir atteint la finale, a ajouté le nonuple vainqueur des 24 Heures du Mans. Je suis peut-être en retraite depuis 2 ans mais je n’oublie pas que ça reste ma raison de vivre.

On reste des pilotes et on donne le meilleur de nous-mêmes quand on est invité à la Race of Champions. On ne gagne pas si on est trop prudent, mais on peut facilement partir à la faute si on attaque trop. »

Sebastian Vettel Petter Solberg et Alexander Rossi ont été éliminés dès les manches qualificatives. Jenson Button a été éliminé en quart de finale face à Tom Kristensen.

Pascal Wehrlein a échoué lors des manches qualificatives, mais le pilote Sauber a été victime d’un accident spectaculaire alors qu’il était en lutte avec Felipe Massa. L’Allemand s’en est sorti indemne.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis