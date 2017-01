Ferrari va-t-elle devoir dire adieu à son généreux bonus?

Liberty Media veut rééquilibrer les choses

L’arrivée de Liberty Media à la tête de la Formule 1 n’est peut-être pas une bonne nouvelle pour Ferrari.

Les Américains comptent bien révolutionner la structure de redistribution des revenus avec de nouveaux accords commerciaux (après 2020 ?) afin que toutes les équipes bénéficient d’une répartition plus équitable.

Ainsi Ferrari pourrait dire adieu à son bonus annuel historique de 80 millions d’euros, obtenu rien que pour participer au championnat. En comparaison, des équipes comme Sauber touchent à peine le quart de cette somme.

« Quand vous vous appelez Ferrari, vous avez déjà d’énormes recettes venant du sponsoring, » explique Greg Maffei, le directeur exécutif de Liberty Media à Forbes.

« Alors nous réfléchissons à rééquilibrer les droits versés aux équipes, pour qu’ils soient justement plus équilibrés que cela crée plus de justice dans la compétition. Avec une meilleure plateforme pour le sport, Ferrari sera aussi gagnante avec plus de sponsors qui seront à nouveau attirés par la Formule 1. »

Un accord gagnant-gagnant selon Maffei… mais qui n’a pas convaincu Sergio Marchionne, le président de Ferrari. Ce dernier s’est aussi opposé à l’idée de Libery Media de contrôler les dépenses des équipes.

