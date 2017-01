WTCC : Rob Huff rejoint Münnich sur Citroën

Rob Huff quitte Honda pour Münnich Motorsport

Le Britannique évoluera sur une C-Elysée WTCC privée.

Rob Huff a lâché son volant de pilote officiel chez Honda Racing pour une place chez Münnich Motorsport. Le champion du monde 2012, 6e du Championnat 2016, aura cette fois-ci de sérieuses prétentions au titre puisqu’il pilotera une Citroën C-Elysée achetée par sa nouvelle équipe au Citroën Racing qui a quitté la discipline pour retourner en WRC.

« Nous sommes ravis de nous retrouver dans une position encore plus avantageuse après notre première collaboration en 2013, a commenté le Britannique qui pilotait une Seat Leon il y a quatre ans avant de passer chez Lada et Honda. Nous disposons d’une expérience bien plus conséquente et nous profiterons du package très compétitif de Citroën. »

« Je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité lorsque René Münnich m’a approché en m’évoquant la perspective d’une association entre moi, Münnich Motorsport et Citroën pour viser le titre en 2017. Ce sera notre objectif prioritaire dans une saison où une écurie privée aura ses chances », a prévenu Rob Huff.

« Nous avons avec la C-Elysée WTCC TC1 la voiture la plus dominatrice ces trois dernières années, a souligné Dominik Greiner, le team manager du Münnich Motorsport.

Nous avons en plus avec Rob un pilote expérimenté qui a eu de nombreux succès par le passé. Cette association me rend très optimiste pour cette nouvelle saison. Ce ne sera pas facile, mais nous ferons de notre mieux pour nous battre pour le titre. »

La saison 2017 du WTCC débutera à Marrakech (Maroc) le week-end du 9 avril.

source: Autohebdo.f – Jacques-Armand Dupuis