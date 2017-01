Formule Toyota à Teretonga en Nouvelle-Zélande

Un tracé difficile à maîtriser au 1er jour pour Kami Laliberté

Après plus de soixante-dix tours d’essais lors de séances libres tenues jeudi et vendredi sur le court tracé de Teretonga à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande.

Le Québécois Kami Laliberté et les quelques dix-neuf autres jeunes coureurs internationaux de la Castrol Toyota Racing Series, sont retournés en piste aujourd’hui pour leurs deux séances de qualifications et une première course.

En matinée, sur le très court tracé de 2,57 kilomètres, le Canadien a de son propre aveu raté sa première séance de qualifications. « Ça ne s’est pas bien passé. Je n’arrivais pas à me trouver de la place sur la piste et j’ai dû me contenter de la 17e place à plus d’une demi-seconde de la pole », a vite résumé le jeune pilote, conscient de l’impact que cette lointaine position de départ allait avoir sur sa 1re course.

Par contre, Laliberté s’est réjoui de sa prestation lors de la seconde qualification. Celui qui aura été le plus actif pendant cette session a inscrit le 9e meilleur temps, à 250 millièmes du pilote le plus rapide.

« Ça s’est beaucoup mieux passé. J’avais un très bon rythme et j’ai inscrit de bons temps. Une 9e place, c’est encore au milieu du peloton, mais c’est gérable », a-t-il déclaré.

Pour conclure la journée du samedi, les pilotes étaient conviés à disputer une des trois courses au programme, une épreuve de quinze tours. « Je partais 17e et je pense avoir bien géré ma course dans les circonstances. J’ai connu un bon départ, mais j’ai perdu du temps à me sortir d’un bon groupe serré de voitures où ce n’était pas facile de dépasser.

J’ai finalement terminé 13e avant de grimper à la 12e place en raison d’une pénalité. » Fort réaliste, le Québécois conclue sa journée en disant volontiers : « J’aurais espéré un meilleur début de week-end. »

Laliberté aura l’occasion de s’offrir de meilleurs résultats demain alors qu’il doit disputer deux autres courses : une seconde épreuve de 15 tours en matinée et une dernière, cette fois de 20 tours en fin de programme.

Rappelons que ce rendez-vous sur le circuit de Teretonga est le second de cinq, d’ici à la mi-février, sur autant de circuits néo-zélandais. De jeunes coureurs originaires de douze pays disputent un championnat sur châssis monotypes propulsés par Toyota.

On peut en tout temps s’informer sur Kami Laliiberté au www.kamilaliberte.com. Il est aussi possible de suivre en temps réel les activités de la Castrol Toyota Racing Series de Nouvelle-Zélande au www.toyota.com.nz

source: Racing Info Exclusive