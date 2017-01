Nos photos du SIAM 2017 sont en ligne

Le Salon de l’auto de Montréal ouvre aujourd’hui au Palais des Congrès de Montréal

Hier, jeudi 19 janvier était la journée traditionnellement réservée aux représentants des médias.

Des dizaines de journalistes et photographes automobiles incluiant les représentants de Flagworld, Dany Flageole et Jean-François Gagné étaient sur place dès le petit déjeuner pour le dévoilement de la cette 49e édition du Salon pour y voir 500 voitures présentés sur 360 000 pieds carrés.

Que ce soit pour magasiner leur prochain véhicule ou tout simplement admirer les luxueuses et dispendieuse voitures de rêve que sont les Rolls Royce, Bentley, Ferari, Maserati, Porsche, Tesla et Lamborghini ce monde, les visiteurs du Salon pourront les voir de près du 20 au 29 janvier.

En 2016, c’est près de 200 000 visiteurs avaient visités le SIAM. On s’attend à une foule similaire pour 2017.

Pour cette 49e édition du Salon, la Zone Performance accueillera à nouveau des véhicules modifiés . Pour les adeptes de voitures électriques, les essais routiers organisés par CAA-Québec seront aussi reconduits.

Les visiteurs auront aussi la chance de remporter une Chrysler Pacifica Touring-L 2017 en participant au concours mis bien en évidence dans l’enceinte du Salon.

Prix d’entrée (taxes incluses)

Admission générale (13+): 16$

Étudiants et 65 ans et plus (avec carte): 13$

Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte: 6$

Enfants de moins de 6 ans: Gratuit

Forfait famille (2 admissions générales et 2 enfants): 38$

Heures d’ouverture

20 au 28 janvier 2017: 10h à 21h30

29 janvier 2017: 10h à 18h

Michel Flageole- Flagworld et SIAM