Nombreux pilotes de snowcross attendus à Valcourt

Valcourt au calendrier du championnat CSRA

Les pilotes de snocross seront nombreux lors de la 35e du Grand Prix Ski-doo de Valcourt présenté par Intact Assurance.

L’ajout de l’étape de Valcourt au calendrier du Championnat Ontarien CSRA , assure l’opportunité aux spectateurs de voir les meilleurs pilotes Canadiens sur la piste du Circuit Yvon-Duhamel du 10 au 12 février prochain.

Les coureurs inscrits dans les trois classes principales, Pro Open, Pro Lite et Pro Women, cumuleront à Valcourt des points essentiels à leurs championnats respectifs

Après une manche, c’est le Québécois Mathieu Morin #27 ,de Val-D’or, qui mène le classement des pilotes dans la catégorie Pro Open du Championnat CSRA. Les Ontariens Colby Crapo #999 et Dave Joanis #115 complètent le top 3 des meilleurs pilotes.

Plusieurs pilotes ont confirmé leur présence

De plus, les circuits américains ISOC et ECS ayant décrété congé au calendrier du 10 au 12 février, plusieurs pilotes pros visiteront Valcourt pour tenter d’y grimper sur le podium.

Les Québécois évoluant sur le circuit ISOC, Tim Tremblay #11, Maxime Taillefer #144 et Dany Poirier #312 et Megan Brodeur #31, seront sur la grille de départ à Valcourt. Le Suédois Adam Renheim #311, le Norvégien Stâle Eggan tout comme l’étoile montante Américaine Elias Ishoel #200 ont également tous confirmé leur présence.

La nouvelle vedette du circuit américain ISOC, Elias Ishoel, a confirmé sa présence à Valcourt.

Début de saison imminent au Québec

Les athlètes du Championnat Québécois SCMX, entameront quant à eux leur saison ce weekend à Vallée-Jonction en Beauce. Avec quelques courses préparatoires du côté Américain depuis le début de l’hiver, le jeune Maxime Pépin #28 et le rapide Francis Pelletier #20, sont de ceux qui pourraient surprendre chez les Pros.

La météo n’inquiète pas les organisateurs

L’équipe du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt se fait rassurante concernant les préparatifs sur le terrain du circuit Yvon Duhamel, tout est sous contrôle selon Marie-Pier Lemay, Directrice Générale:

«Le redoux des derniers jours, a permis de régénérer le niveau d’eau des deux lacs qui alimentent les canons et citernes pour la confection de neige et de glace. Avec près de 65% de la neige produite et plus de la moitié de l’épaisseur de glace nécessaire à ce jour, il n’y a pas lieu de s’inquiéter! »

Prévente toujours en cours

Les amateurs doivent se hâter avant le 3 février sʼils veulent se procurer à prix avantageux leurs billets.. On peut commander maintenant à la billetterie en ligne, ou en téléphonant au numéro sans frais : 1-866-532-7543.

À propos du Grand Prix de Valcourt — Lancé en 1983, le Grand Prix présente cette année son 35e anniversaire le week-end du 10 au 12 février 2017. Tous les grands noms de la course de motoneige ont connu un moment de gloire au cours de leur carrière sur le circuit Yvon Duhamel de Valcourt. Le plus prolifique est certainement le Canadien Blair Morgan qui a remporté huit victoires en snocross.

Par contre, les réalisations de la famille Wahl de Greenbush originaire du Minnesota, David, Terry et Dustin, ont été les plus spectaculaires. Au total, c’est douze triomphes dans la catégorie reine sur le légendaire anneau de glace qu’on signé la famille Wahl.

Quatre remportés par David entre 1988 et 1994, six par son neveu Terry entre 1995 et 2003, et les deux triomphes du fils de David, Dustin en 2008 et 2009.

Les victoires les plus populaires auprès du public à Valcourt ont bien entendu été enregistrées par le pilote Québécois Jacques Villeneuve en 1986, 2005 et 2006.

source: Grand Prix de Valcourt