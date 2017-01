Le team finalise sa saison 2017

Après une première saison positive et constructive en ELMS et aux 24 heures du Mans, l’équipe de Panis-Barthez Compétition se lance désormais à l’assaut de 2017

Le programme en LMP2 se construit actuellement avec, à l’étude, la possibilité d’engager deux voitures dans cette catégorie.

Le Team-Principal, Olivier Panis et les Team-Managers Sarah et Simon Abadie s’attellent en effet à travailler et à réunir tous leurs efforts avec leurs partenaires pour présenter deux équipages LMP2 en European Le Mans Series et la candidature des deux prototypes auprès de l’ACO pour les 24 heures du Mans.

Dans la continuité du partenariat avec Onroak Automotive, l’écurie adoptera les nouveaux châssis en LMP2 qui contribuent à la pérennité des modèles construits par Guy Ligier, avec les désormais Ligier JS P217.

Les pilotes actuellement confirmés en LMP2 sont Fabien Barthez et Timothé Buret. La distribution des baquets et la formation définitive des équipages seront définies après la décision du nombre de voitures engagées.

Olivier Panis :

« Nous sommes en cours de finalisation de notre programme 2017 et faisons tout pour réunir les paramètres financiers et sportifs qui nous permettraient d’avoir deux voitures LMP2 en piste en ELMS et aux 24 heures du Mans.

Fabien fait partie intégrante de l’équipe et son souhait de continuer l’aventure au volant a été immédiat, c’est une valeur sûre pour l’équipage du fait de sa constance et son sérieux en piste ainsi que sa transmission aux plus jeunes des valeurs sportives.

Concernant Timothé, rookie la saison dernière, il a démontré sa détermination à apprendre, sa capacité de progression et nous souhaitions communément poursuivre ensemble. En rempilant cette saison, il va pouvoir mettre à profit ses acquis pour aborder les circuits avec plus de données ».

Fabien Barthez :

« En ma qualité de pilote, cette saison à venir est déjà dans mon esprit, j’ai toujours cette envie omniprésente d’apprendre et d’évoluer et j’ai hâte de me retrouver au volant de la nouvelle Ligier JS P217.

Nous souhaitons vivement et travaillons quotidiennement à étudier les aspects économiques pour avoir une seconde voiture en LMP2 avec un pilote confirmé qui amènerait son expérience de haut-niveau pour permettre aux jeunes pilotes de progresser à ses côtés.

Nous ne perdons pas de vue l’ADN du team qui consiste à les faire évoluer et développer leur carrière au sein de notre écurie ».

Calendrier ELMS 2017

28/29 Mars Tests Officiels à Monza (Italie)

15 Avril 4 Heures de Silverstone (Royaume-Unis)

14 Mai 4 Heures de Monza (Italie)

23 Juillet 4 Heures du Red Bull Ring (Autriche)

27 Août 4 Heures du Castellet (France)

24 Septembre 4 Heures de Spa-Francorchamps (Belgique)

22 Octobre 4 Heures de Portimão (Portugal)

source: Panis-Barthez Compétition