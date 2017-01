Déjà plus de 20 pilotes engagés pour la Formule Renault Eurocup 2017

À trois mois du coup d’envoi à Monza le 22 avril prochain

Les neuf équipes engagées en Formule Renault Eurocup préparent activement leur campagne et les premières annonces laissent augurer un très grand cru en 2017.

Vingt-trois pilotes ont trouvé un accord avec les différentes structures à trois mois du coup d’envoi à Monza le 22 avril prochain.

Créée en 1971 la Formule Renault réunira les talents les plus prometteurs de leur génération sur dix des plus beaux circuits européens, dont Monaco et Pau.

À l’issue de la saison, deux concurrents, dont le vainqueur de la série, intégreront la Renault Sport Academy et bénéficieront des moyens de Renault Sport Formula One Team dans l’optique de leur future carrière.

À trois mois du premier départ à Monza, un plateau résolument tourné vers l’international est en construction avec déjà neuf nationalités et trois continents recensés.

Parmi les visages connus, Sacha Fenestraz rejoindra l’équipe double championne en titre Josef Kaufmann Racing. Il affrontera d’autres redoublants misant sur la continuité, dont Will Palmer (R-ace GP), Henrique Chaves (AVF by Adrián Vallés) et Gabriel Aubry (Tech 1 Racing).

Très actif durant l’hiver, le SMP Racing reviendra en plaçant Robert Shwartzman chez R-ace GP et Alexey Korneev avec Fortec Motorsports. Alexander Vartanyan disputera quant à lui sa première saison complète avec JD Motorsport.

Trois membres du Red Bull Junior Team seront en action pour le grand retour du programme autrichien en Formule Renault. MP Motorsport alignera deux pilotes sacrés en 2016.

Richard Verschoor, couronné en SMP F4 NEZ et en F4 Espagne, et Neil Verhagen, titré en F1600 Formula F. Dan Ticktum évoluera pour sa part chez Arden Motorsport après ses apparitions prometteuses en 2015.

Du côté des rookies, on retrouvera le Chinois Yifei Ye (Josef Kaufmann Racing), Champion de France F4, et le Britannique Max Fewtrell (Tech 1 Racing), sacré en British F4.

L’Australien Maxwell (Tech 1 Racing), le Français Thomas Neubauer (Tech 1 Racing) et le Mexicain Raúl Guzmán (R-ace GP), troisième de F4 Italie et membre de l’Escudería Telmex, seront aussi sur la première grille de départ qui devrait réunir au moins vingt-trois Formule Renault à Monza.

source: Renault Sport Racing