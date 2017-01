Salon International de l’Auto de Montréal 2017 (+photos)

Toutes les nouveautés

Flagworld.com a participé au Salon international de l’auto de Montréal et nous vous invitons à en savoir plus et à consulter nos albums photos.

Essayer un véhicule électrique avec CAA-Québec, pourquoi pas?

Curieux de faire l’essai de la toute nouvelle Chevrolet Bolt ou encore de l’attrayante BMW i3? Du 20 au 29 janvier, le Salon International de l’Auto de Montréal et CAA-Québec vous convient à participer aux essais routiers de véhicules électriques (VÉ).

Pour tous les goûts

La flotte de 14 véhicules comprendra les modèles suivants : BMW i3, BMW X5 xDrive 40e, Chevrolet Bolt EV, Chevrolet Volt, Ford Focus électrique, Kia Soul EV, Mitsubishi i-MiEV et Nissan LEAF. Ces essais se dérouleront en circuit urbain de 3,1 km, combinant routes et autoroute. Les visiteurs intéressés n’ont qu’à se rendre au Hall Viger du Palais des congrès de Montréal et à présenter leur permis de conduire. Premiers arrivés, premiers servis.

Rien ne vaut un essai

« Nous sommes particulièrement fiers d’offrir aux gens cette occasion unique de tester les véhicules, mais surtout d’obtenir des informations sur leur autonomie, leur consommation d’énergie, leur fiabilité, les prix et les incitatifs gouvernementaux. Comme on dit, l’essayer c’est l’adopter! », affirme M. Pierre-Serge Labbé, vice-président des services automobiles chez CAA-Québec.

Présentés pour une 4e année au Salon International de l’Auto de Montréal, ces essais routiers sont rendus possibles grâce à la participation du Gouvernement du Québec, du Salon International de l’Auto de Montréal ainsi que de FLO, fournisseur québécois de services de recharge.

Encore beaucoup à apprendre sur les véhicules électriques

Saviez-vous que les incitatifs gouvernementaux sont appliqués dès le moment de l’acquisition chez le concessionnaire? Par exemple, le rabais jusqu’à 8 000 $ prévu sur certains modèles, sera déduit à la source après le calcul des taxes. Par ailleurs, plusieurs modèles de véhicules électriques offrent plus d’équipements de série que leurs équivalents à essence. Les conducteurs de VÉ bénéficient également d’avantages exclusifs, comme l’accès gratuit sur les traversiers du Québec. Étonnant non?

Tout au long du Salon, et même avant, notre expert automobile, Jesse Caron, sera présent sur les médias sociaux (#SIAMVE) pour vous faire part de ses plus belles découvertes. Le Salon International de l’Auto de Montréal, c’est 600 modèles de voitures, dont les exotiques Aston Martin, Ferrari ou encore Lotus, un espace techno, une zone performance pour les amateurs de véhicules modifiés, et bien sûr, nos essais routiers. L’an dernier, quelque 200 000 personnes ont visité le Salon.

À propos de CAA-Québec

CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assure la tranquillité d’esprit à chacun de ses membres en lui offrant des avantages, des produits et des services de haute qualité dans les domaines de l’automobile, du voyage, de l’habitation et de l’assurance.

Source: CAA-Québec

Porsche dévoile la toute nouvelle Panamera 2017 au salon de Montréal

La deuxième génération de la voiture sport des berlines de luxe présenté en première canadienne

Plus que jamais auparavant, la nouvelle Porsche Panamera 2017 allie deux caractéristiques qui s’opposent : les performances d’une authentique voiture sport et le confort d’une berline de luxe. Pour sa deuxième génération, Porsche a repensé la Panamera dans ses moindres détails : moteurs et transmissions repensés, châssis perfectionné, fonctions d’affichage et de contrôle réinterprétées pour l’avenir.

Les modèles 4S et Turbo reçoivent deux nouveaux moteurs biturbo à injection directe jumelés à une transmission intégrale à prise constante ainsi qu’à une nouvelle boîte PDK à double embrayage à huit rapports

Un V6 de 2,9 litres développant 440 ch permet à la Panamera 4S d’atteindre la barre des 100 km/h en à peine 4,4 secondes (4,2 secondes avec l’ensemble Sport Chrono)

Le V8 de 4 litres et 550 chevaux de la Panamera Turbo autorise un chrono de 3,8 secondes pour le 0-100 km/h et de 3,6 secondes avec l’ensemble Sport Chrono

Sur ces deux moteurs, les turbocompresseurs sont situés au centre du V que forment les deux rangées de cylindres

Grâce à cette configuration, les moteurs sont plus compacts et situés plus bas. Les tubulures plus courtes reliant les chambres de combustion aux turbocompresseurs favorisent la réactivité du moteur en accélération.

Le moteur de la Panamera Turbo adopte aussi un nouveau système à cylindrée variable, une première pour Porsche : à charge moyenne, le système transforme le huit cylindres en moteur quatre cylindres de façon temporaire et imperceptible, autorisant ainsi une réduction de la consommation pouvant atteindre trente pour cent

La philosophie Porsche : une interprétation de l’avenir

La nouvelle Panamera présente un design intérieur entièrement renouvelé. À bord de la Panamera, la numérisation des intérieurs Porsche, inaugurée sur les 918 Spyder, a atteint le prochain stade de développement dans le segment des berlines de luxe sous la forme du nouveau Cockpit évolué Porsche. Plusieurs surfaces tactiles remplacent de nombreux endroits les boutons classiques et les affichages haute résolution s’intègrent à l’habitacle. Même les volets de l’aérateur central sont à réglage électrique à partir des touches tactiles coulissantes.

Vous pouvez commander la nouvelle Panamera 2018 dès maintenant. Son arrivée est prévue pour le premier trimestre de 2017. Le prix de départ est de 114 300 $ pour la Panamera 4S et de 167 700 $ pour la Panamera Turbo.

Automobiles Porsche Canada, Ltée est une filiale autonome de Porsche AG et importe et distribue des véhicules de la marque au Canada. La société emploie une équipe de 38 personnes en vente, service après-vente, finances, marketing et relations publiques. En 2016, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 7 061 véhicules en sol canadien, soit une hausse de 10 p. 100 par rapport à 2015.

Source: Automobiles Porsche Canada

Le tout nouveau Kia Niro 2017 fait ses débuts au Québec

Le tout nouveau Kia Rio va : offrir le style audacieux et l’utilité d’un multisegment, tout en permettant une excellente économie de carburant grâce à un système hybride évolué – jusqu’à 4,7L/100km bénéficier d’une transmission automatique à double embrayage avec boîte à six rapports et mode Sport, pour une expérience de conduite plus dynamique et agréable offrir un habitacle spacieux avec amplement d’espace pour les occupants et leurs bagages bénéficier de technologies perfectionnées optionnelles, pour une sécurité et une connectivité accrues

Aujourd’hui au Salon International de l’Auto de Montréal, Kia a dévoilé un tout nouveau modèle qui vient redéfinir le segment des VUS compacts – le Kia Niro 2017. Il s’agit du premier modèle Kia à bénéficier d’une toute nouvelle plateforme « Autos vertes ». Le Kia Niro est un véhicule sans compromis, qui allie à la fois le plaisir de conduire à celui de faire tourner les têtes, une utilité fonctionnelle ainsi qu’une efficacité hybride.

« Mis au point afin d’offrir l’équilibre parfait aux consommateurs urbains, le style et les performances de conduite du Niro viennent satisfaire le plaisir de conduire, tandis que son caractère utilitaire et son efficacité hybride soulignent son côté pratique » dit Ted Lancaster, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada Inc. « Il s’agit d’une autre primeur pour Kia, qui démontre bien que nos modèles continuent de répondre de façon sensée aux besoins des Canadiens. »

Le tout nouveau Kia Niro 2017 sera fabriqué à l’usine Hwasung de Kia en Corée, et disponible plus tard ce trimestre chez les concessionnaires canadiens. Les prix seront dévoilés près de la date de lancement du véhicule.

Au sujet du tout nouveau Kia Niro 2017 :

Une conception hybride « différente »

Mis au point dans les centres de design Kia de Irvine, en Californie, et de Namyang, en Corée, le Niro témoigne bien que les propriétaires n’ont pas à sacrifier l’allure ni l’utilité du véhicule au nom de son efficacité. Ses proportions larges et abaissées, mettant en évidence un empattement long et des porte-à-faux courts, procurent au Niro une allure athlétique. Ses phares de forme dynamique et sa calandre « en nez de tigre » Kia redessinée reflètent l’avant du véhicule. Vu de profil, le Niro se distingue par des épaules larges, des cages de roues définies, le placage des bas de caisse, ainsi que des longerons de toit. À l’arrière, son apparence robuste et sportive est accentuée par une voie large, une plaque protectrice, ainsi que des feux arrière horizontaux à DEL multi-élément.

Le tableau de bord clair et bien agencé comporte des cadrans colorés et informatifs à l’avant, tandis que les commandes principales et secondaires sont parfaitement positionnées à portée de la main. Grâce à un empattement 106,3 po, la hauteur de la carrosserie et la posture large du Niro offrent amplement d’espace au niveau des jambes de la tête et des épaules. La fabrication ingénieuse de la batterie haute tension contribue à favoriser l’expérience de conduite, tandis que son positionnement sous les sièges arrière augmente aussi l’espace passager et utilitaire, permettant un plancher de chargement plat.

Lors de la conception du Niro, les ingénieurs souhaitaient non seulement créer un intérieur spacieux et confortable, mais également silencieux. Pour y parvenir, ils ont minimisé les bruits et les vibrations à la source en utilisant des fixations de moteur spécialement conçues et des arbres d’entraînement de même taille. Ils ont même ajouté un amortisseur à l’intérieur du moyeu de la direction, afin de minimiser les vibrations pouvant être ressenties dans le volant. L’insonorisation de la structure avant du Niro, la rigidité optimisée des bagues de suspension, l’étanchéité soignée de la carrosserie et l’application de mousse expansive dans les piliers A et B empêchent la pénétration du bruit provenant de la route et des pneus dans l’habitacle. De plus, le pare-brise acoustique et la forme bien pensée des rétroviseurs extérieurs contribuent à réduire le bruit du vent.

Un coeur puissant et léger

La plateforme du Niro a été spécialement adaptée à son groupe motopropulseur hybride essence/électrique unique. La structure utilise 53 pour cent d’acier perfectionné à haute résistance (AHSS), y compris pour les renforts dans les piliers A et B et les longerons du toit, pour un résultat aussi léger que durable. De nombreux composants en acier estampé à chaud, ainsi que l’utilisation intensive d’adhésif structurel industriel, augmentent la rigidité de torsion et l’intégrité de la structure. Les ingénieurs visaient, en effet, l’atteinte des meilleurs résultats possible lors des tests de résistance aux impacts de la NHTSA (administration nationale sur la sécurité autoroutière) et de l’IIHS (institut d’assurances de la sécurité autoroutière).

Lors du développement du Niro, l’accent a également été mis sur la réduction du poids. De ce fait, l’AHSS a été utilisé non seulement pour le châssis, mais également pour d’autres éléments du véhicule, y compris les cadres des sièges novateurs et légers. De plus, les ingénieurs ont réussi à alléger le Niro dans sa globalité en utilisant de l’aluminium pour façonner le capot, le hayon, plusieurs composants de la suspension, notamment les bras de suspension inférieurs avant et les rotules avant et arrière, ainsi que les étriers de freins. Dans le même but, les ingénieurs ont éliminé la batterie de 12 volts traditionnelle, utilisant à la place la batterie à haute tension au lithium-ion polymère.

Groupe motopropulseur hybride unique

Le Niro est propulsé par un groupe motopropulseur composé tout d’abord d’un tout nouveau moteur Kappa évolué à GDI et 4 cylindres de 1,6 litre créé spécifiquement à l’intention des véhicules hybrides. Générant 104 chevaux, le moteur allie, pour la première fois, un cycle Atkinson, la recirculation des gaz d’échappement refroidis (EGR), l’injection directe d’essence et une spécification à course longue et alésage étroit maximisant l’efficacité, pour obtenir jusqu’à 4,7L/100km.

La consommation d’énergie et l’émission de gaz polluants sont également réduites grâce au système de récupération de la chaleur des gaz d’échappement qui accélère le réchauffement du moteur en faisant passer le liquide de refroidissement par un échangeur thermique situé dans le système d’échappement. Le moteur tractif de 43 chevaux, connu sous le nom de dispositif électrique fixé sur la transmission (TMED), fonctionne en tandem avec le moteur à essence pour produire une puissance de 146 chevaux et un couple de 195 lb-pi de couple.

Cette puissance est ensuite retransmise aux roues par le biais d’une transmission à double embrayage (DCT) nouvellement conçue. Cette boîte à six vitesses de deuxième génération optimise non seulement l’efficacité du moteur, mais contribue également à sublimer l’expérience de conduite du Niro. Offrant des passages de vitesse rapides et souples, elle délivre une conduite naturelle et nerveuse contrastant radicalement avec celle des autres hybrides dotés de transmissions à variation continue.

Enfin, alimentant l’ensemble du véhicule, la batterie compacte et légère au lithium-ion polymère de 1,56 kWh est installée sous le siège arrière. Puisque la batterie à haute tension est à la fois puissante et dense en énergie, elle est plus petite et plus légère que les autres batteries hybrides. Les ingénieurs sont ainsi parvenus à réduire la taille du moteur à essence, afin de maximiser l’économie d’essence et de réduire les émissions polluantes.

Plaisir de conduite

Le système hybride parallèle et simplifié du Niro assure une transmission sans à-coup de la puissance aux roues avant, quel que soit le mode de propulsion utilisé. Ainsi, l’expérience de conduite ressemble peu à celle d’un hybride traditionnel, car l’action du système hybride n’est ni intrusive ni évidente Le Niro accélère rapidement de l’arrêt et offre une puissance égale à tous les régimes, inspirant confiance au conducteur lors des situations quotidiennes, comme à l’entrée d’une bretelle d’autoroute.

La sensation ressentie à la pédale de frein a également été peaufinée. Appliquant les leçons apprises lors du développement de deux générations d’Optima Hybrides et de la Soul EV électrique, les ingénieurs de Kia ont conçu le système régénératif du Niro pour qu’il s’intègre parfaitement au freinage hydraulique à friction. De ce fait, la décélération est beaucoup plus constante et linéaire que celle des autres hybrides.

Technologies hybrides perfectionnées

Le Niro est doté de nombreuses technologies d’assistance au conducteur et de commodité perfectionnées en option. On peut y retrouver par exemple le détecteur de présence dans les angles morts, l’alerte de trafic transversal arrière, l’assistance au changement de voie, le régulateur de vitesse intelligent perfectionné, l’avertisseur de dépassement de voie et le freinage d’urgence autonome.

Le Niro est également équipé d’autres fonctions remarquables, comme l’admission d’air intelligente qui réduit la traînée en gérant soigneusement l’admission de l’air extérieur du système de chauffage et de climatisation, ainsi que le désembuage automatique, qui empêche l’accumulation de la condensation à l’intérieur du pare-brise en utilisant les conditions de l’habitacle pour gérer le cycle du compresseur du climatiseur.

Les systèmes primés d’infodivertissement et de télématique Kia visent aussi à permettre la connectivité du véhicule en tout temps. Ce système amélioré et complet, comportant AndroidAuto™, Apple CarPlay® et UVO eServices avec 14 services de télématique, permet de stocker jusqu’à 8 GO de musique, l’accès aux applications à l’écran comme Pandora®7 ainsi que la fonction modem de Soundhound et Wifi. Un écran tactile de 7 po affiche les informations.

Bien qu’il ait été précédé par des véhicules verts comme l’Optima Hybride et la Soul EV, toutes deux des moyens de transport écologiques et propres, le Niro est le premier Kia à utiliser la toute nouvelle plateforme « Autos vertes » et sert l’objectif de la marque, qui souhaite presque tripler sa gamme internationale de véhicules écologiques d’ici 2020. Une version à groupe motopropulseur rechargeable devrait s’ajouter plus tard à la gamme de modèles.

À propos de Kia Canada Inc. :

Kia Canada Inc. (www.kia.ca – www.facebook.com/kiacanada), constructeur de véhicules de qualité pour les jeunes d’esprit – est une filiale de Kia Motors Corporation (KMC). Fondée en 1999, Kia Canada Inc. vend des véhicules de grande qualité, comme la Soul, la Forte, l’Optima et le Sorento, et en effectue l’entretien par l’entremise d’un réseau de 189 concessionnaires canadiens. Kia Canada Inc.emploie 154 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, et dans ses quatre bureaux régionaux répartis dans l’ensemble du pays, incluant un tout nouvel établissement à la fine pointe à Montréal. Le slogan de Kia, « Le pouvoir de surprendre », symbolise l’engagement de la société, à l’échelle mondiale, à surprendre les gens en offrant des expériences de conduite excitantes et inspirantes qui dépassent les attentes.

Source: KIA Canada Inc.

La toute nouvelle Kia Rio 5 portes 2018 fait ses débuts canadiens à Montréal

La toute nouvelle Rio : bénéficie du premier système de télématique intégré optionnel – offert gratuitement pendant les cinq premières années profite d’une allure plus équilibrée grâce à un capot allongé, un porte-à-faux avant plus long et arrière plus court, ainsi qu’une longueur hors tout augmentée de 15 mm et abaissée de 5 mm possède plus d’espace pour les épaules, tête et bagages est l’une des voitures les plus sécuritaires de sa catégorie, grâce au recours à 32 % plus d’acier haute tension perfectionné qu’auparavant bénéficie de série d’un volant de direction chauffant, de sièges avant chauffants et d’un affichage audio de 5 po avec caméra de recul

Aujourd’hui au Salon International de l’Auto de Montréal, Kia a encore une fois révolutionné la voiture de tous les jours en dévoilant en primeur au Canada sa toute nouvelle Kia Rio 5 portes 2018. Maintenant à sa quatrième génération, la nouvelle Rio a été conçue et mise au point afin d’offrir des lignes athlétiques, un confort accru ainsi que des performances dynamiques, dans une toute nouvelle allure audacieuse. La Rio bénéficie également des technologies de pointe, y compris le tout premier système de télématique intégré de Kia Canada – offert gratuitement pendant les cinq premières années

« La toute nouvelle Kia Rio 5 portes sera l’une des voitures les plus sécuritaires de sa catégorie. Elle offrira aux Canadiens ce qu’ils n’obtiennent généralement pas dans un modèle du segment B – c’est-à-dire une apparence remarquable, le plaisir de conduire et des technologies perfectionnées » a dit Ted Lancaster, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada Inc. « En offrant gratuitement notre tout premier système de télématique intégrée pendant les cinq premières années, nous sommes assurés que Kia vient encore une fois de repousser les limites de l’industrie. »

La toute nouvelle Kia Rio 5 portes 2018 sera fabriquée à l’usine Sohari de Kia en Corée, et disponible l’été prochain chez les concessionnaires canadiens. Les prix seront dévoilés près de la date de lancement du véhicule.

Au sujet de la toute nouvelle Kia Rio 5 portes 2018 :

Conception extérieure : Remarquable par ses lignes effilées et ses surfaces profilées

Les centres de conception Kia en Allemagne et en Californie ont supervisé la conception dynamique extérieure et intérieure progressive de la nouvelle Rio 5-portes, en étroite collaboration avec le siège social international de design de la société à Namyang, en Corée. L’apparence de la nouvelle Rio se constate par ses lignes effilées et des surfaces profilées, procurant à ce modèle une nouvelle allure à la fois plus caractéristique et remarquable que le modèle précédent.

À l’avant, la Rio 5-portes affiche la plus récente version de la calandre « en nez de tigre » de Kia, amincie en hauteur et plus large à l’avant de la voiture, avec un recouvrement de calandre noire brillant. La calandre est intégrée dans les phares bifonction de conception nouvelle, plus sculptés que sur la version précédente et comportant de nouveaux feux disponibles projetant un éclairage à DEL en forme de « U ». Les contours des antibrouillards avant ont été déplacés vers l’extérieur et vers le haut dans le pare-chocs avant, par rapport à leur position sur le modèle de troisième génération. Il en résulte une apparence plus large à l’avant et une allure globale plus assurée de la voiture. Son capot allongé est doté de lignes musclées qui se prolongent de la base des montants A jusqu’à la calandre et aux phares.

Le profil de cette Rio 5-portes de quatrième génération a été allongé; sa voie plus équilibrée est attribuable à son capot plus long et à un porte-à-faux avant également allongé, à son empattement plus long de 10 mm (pour atteindre 2 580 mm), à un montant C plus mince et plus droit, ainsi qu’à un porte-à-faux arrière plus court. Dans l’ensemble, la longueur hors tout de cette nouvelle voiture est supérieure de 15 mm à la version précédente (pour atteindre 4 065 mm) et sa hauteur abaissée de 5 mm (pour atteindre 1 450 mm). Ces lignes profilées et clairement définies se prolongent sur toute la longueur de la voiture et des portes, procurant une apparence encore plus stable et dynamique à ce modèle.

La section arrière de la Rio 5-portes est maintenant plus droite, avec un déflecteur presque vertical et un porte-à-faux raccourci. La ligne droite qui se profile à partir de la calandre jusqu’aux phares et le dessus des portes, continue à l’arrière et se prolonge dans les feux arrière plus sculptés et amincis, maintenant dotés d’un éclairage à DEL disponible d’apparence nouvelle en forme de flèche. Tout comme l’avant en apparence plus large de la voiture, la conception arrière de la nouvelle Rio 5-portes lui procure aussi une allure plus dynamique.

Conception intérieure : Habitacle moderne avec nouvelle interface homme-machine (HMI) flottante

La nouvelle Kia Rio 5-portes est dotée d’un habitacle renouvelé et moderne, misant sur des formes sculpturales et un aménagement plus ergonomique que le modèle précédent. L’intérieur a aussi été conçu afin d’accommoder la nouvelle gamme de technologies de la Rio.

Comme à l’extérieur, les lignes droites se profilent sur la largeur du tableau de bord, reflétant le dynamisme de l’habitacle et procurent notamment une impression de spaciosité accrue pour les occupants. En plus des longues lignes latérales qui se profilent au tableau de bord, des bouches d’air horizontales contribuent à l’apparence plus large de l’habitacle et remplacent les bouches d’air verticales du modèle de troisième génération. Une garniture noire brillante agrémente la section centrale du tableau de bord.

Le tableau de bord lui-même est maintenant orienté vers le conducteur, une disposition qui procure à la voiture une conception plus sportive et axée sur le conducteur, ainsi qu’une personnalité plus dynamique. Juste en dessous, la console centrale axée sur le conducteur possède des commutateurs plus ergonomiques et concaves, ainsi que des cadrans rotatifs inférieurs pour contrôler le chauffage de la ventilation.

La nouvelle Rio 5-portes sera offerte avec une sellerie noire en tissu ou cuir.

Conçues pour améliorer le confort et la commodité des occupants, les nouvelles technologies rehaussent l’intérieur de la Rio. Cet équipement comprend notamment un volant de direction chauffant et des sièges avant chauffants de série. L’équipement optionnel inclut le freinage d’urgence autonome, la sellerie cuir, des jantes en alliage de 17 po, un toit ouvrant et plus encore.

Commodité : Plus d’espace pour les occupants et les bagages, et visibilité accrue

La Rio 5-portes possédera un des habitacles les plus spacieux et l’une des meilleures capacités de chargement (493 litres) de tous les modèles de sa catégorie. Les équipes de développement et d’ingénierie de la Rio ont aussi mis l’accent sur la commodité.

Son empattement plus long de 10 mm et sa carrosserie allongée de 15 mm contribuent aux dimensions plus spacieuses de l’habitacle et de l’espace de chargement. Le dégagement aux jambes arrière est maintenant de 850 mm. De plus, ce nouveau modèle offre un dégagement épaules supérieur à la plupart des autres modèles de sa catégorie – 1 375 mm à l’avant et 1 355 à l’arrière.

L’habitacle de la Rio 5-portes offre plus d’espace de rangement que jamais auparavant. À la base de la console centrale, un double plateau ouvert permet de ranger de petits appareils électroniques et autres, tandis que la console supérieure peut accueillir des lunettes de soleil. La boîte à gants est aussi monoforme. La nouvelle Rio 5-portes bénéficie d’un porte-bouteille à chaque porte ainsi que deux porte-gobelets surdimensionnés à l’avant. Les portes sont aussi dotées d’espaces de rangement fermés dans les poignées, pratiques pour y ranger de petits objets comme un téléphone ou de la monnaie. Un accoudoir optionnel est disponible, augmentant la capacité de rangement dans l’habitacle.

L’espace à bagages a aussi augmenté de 68 litres pour atteindre 493 litres. Cet espace additionnel a été obtenu en dépit du porte-à-faux arrière de la Rio raccourci de 15 mm (pour atteindre 655 mm), un élément essentiel de la nouvelle conception de la voiture. La nouvelle Rio 5-portes est dotée d’un plancher escamotable permettant au conducteur de modifier la hauteur du plancher, afin d’y loger dans le compartiment inférieur des objets pour prévenir le tangage ou le vol. La Rio est équipée, de série, de sièges arrière séparés/rabattables, ainsi que d’une trousse de réparation de pneus sous le plancher escamotable.

Le réservoir de carburant situé sous la banquette arrière peut contenir 45 litres, soit deux litres de plus que le modèle précédent.

Groupe motopropulseur : Économie d‘essence accrue et meilleure accélération

La nouvelle Kia Rio 5-portes sera propulsée par un moteur à essence à aspiration naturelle de 1,6 litre, à injection directe (GDI), offrant une grande efficacité et une excellente accélération. Ce moteur révisé développera 130 chevaux à 6 300 tr/min et un couple de 118 lb-pi à 4 850 tr/min. La puissance sera transmise aux roues avant, soit par une boîte de vitesses manuelles de série à six rapports ou une transmission automatique optionnelle à six rapports.

Sécurité : Technologies d‘assistance ADAS

La nouvelle Rio 5-portes sera l’une des voitures les plus sécuritaires de sa catégorie et bénéficiera en option des systèmes d’assistance perfectionnée au conducteur (ADAS) de Kia. Construite sur une carrosserie en acier haute résistance, elle bénéficie d’une foule d’équipements de sécurité passive. Cette voiture est fabriquée en vue de répondre aux critères les plus exigeants au monde des tests de sécurité d’impact.

La Rio 5-portes est équipée de la technologie optionnelle ADAS visera l’obtention d’une cote de sécurité « Top Safety Pick + » de la IIHS. Elle sera aussi une des première voitures du segment B à bénéficier du freinage d’urgence autonome (AEB). Le dispositif AEB a recours à un système de détection radar longue portée afin de détecter une collision potentielle avec d’autres véhicules, et aide à amener le véhicule à l’arrêt complet*.

La cage de carrosserie de la nouvelle Rio 5-portes comporte une proportion importante d’acier perfectionné haute résistance (AHSS). Avec 32 pour cent de plus que la génération actuelle, le recours généreux à l’acier AHSS pour la carrosserie s’inscrit dans l’effort global de Kia en vue de réduire de cinq pour cent le poids moyen des nouvelles carrosseries de ses véhicules d’ici 2020, en comparaison à 2014, tout en améliorant la sécurité. La carrosserie de la nouvelle Rio est fabriquée dans une proportion de 51 pour cent en acier AHSS léger et robuste, en comparaison à 32 pour cent pour la génération actuelle de modèles.

Ce recours accru à l’acier AHSS a permis de renforcer la cage de l’habitacle des passagers, afin d’améliorer la sécurité des occupants et de répartir plus efficacement les forces à l’impact. Cet acier plus résistant a aussi été utilisé pour renforcer les montants A et B, les longerons latéraux, la structure de toit, le compartiment moteur ainsi que le plancher.

La nouvelle Rio 5-portes est équipée de six coussins gonflables dans l’habitacle, de même que des ancrages de siège d’enfant LATCH pour les sièges passagers avant et arrière.

Conduite : Tenue de route et confort routier plus agréables et stables

En plus d’être incroyablement sécuritaire, la nouvelle Rio 5-portes mise sur le plaisir de conduire déjà offert par le modèle de troisième génération. Les équipes de développement du châssis de Kia ont voulu augmenter le plaisir de conduire en assurant une tenue de route plus souple et nerveuse, tout en améliorant le confort routier. La Rio est dotée d’une suspension avant à jambe de force MacPherson, avec poutre de torsion à l’essieu arrière.

Le développement d’une caisse de carrosserie plus rigide a permis aux équipes de recherche et de développement de mettre au point un système de suspension plus adapté. La nouvelle Rio 5-portes bénéficie d’une révision du réglage des ressorts et de l’amortisseur, ce qui améliore le comportement et le confort de la voiture peu importe la vitesse, tout en permettant une tenue de route plus agréable.

En comparaison au modèle de troisième génération, les modifications apportées au châssis de la Rio incluent : des jambes de force de suspension avant et longeron transversal plus rigides; une poutre de torsion arrière soulevée pour une stabilité à grande vitesse; le recours à de nouveaux amortisseurs de chocs arrière verticaux et à des amortisseurs de chocs avant avec technologie de soupape linéaire pré-pressurisée. Ces deux dispositifs permettent une tenue de route et une réponse de la suspension plus uniforme sur les parcours difficiles; de plus, le boîtier de direction repositionné permet une meilleure sensation du volant. Les modifications apportées au châssis visent à doter la voiture d’une sensation de tenue de route plus immédiate, ainsi qu’à améliorer la confiance du conducteur au volant.

La nouvelle Rio 5-portes redessinée bénéficie de la gestion de la stabilité du véhicule (VSM) ainsi que du contrôle électronique de la stabilité (ESC). Le dispositif de gestion de la stabilité du véhicule (VSM) permet un rendement supérieur en freinage et dans les virages, en détectant les pertes de traction et en recourant au contrôle électronique de la stabilité (ESC) pour aider le conducteur à maintenir le véhicule dans sa voie.

Connectivité : intégration complète des téléphones intelligents Android et Apple

Au centre du tableau de bord, on retrouve le nouveau système d’info divertissement, avec la plus récente interface homme-machine (HMI) de 5 po ou 7 po de Kia, permettant l’intégration complète des téléphones intelligents avec Android Auto™ et Apple CarPlay.™

Le système Android Auto™ disponible se connecte au téléphone de l’utilisateur pour lui permettre d’accéder aux applications et fonctions de téléphone intelligent par l’entremise d’un système d’info divertissement dans le véhicule, et notamment la navigation guidée par la voix Google Maps, les appels mains libres ainsi que la reconnaissance textuelle et vocale. Android Auto™ permet aussi aux utilisateurs de faire jouer de la musique en continu à partir de Google Play Music™ et autres services.

Apple CarPlay™disponible, pour le iPhone 5 ou plus récent, permettra le plein contrôle vocal Siri pour les différentes fonctions et applications du téléphone, y compris la navigation via Apple Maps, les appels et la dictée de textes. Apple CarPlay™ reconnaît aussi d’autres applications audio que l’utilisateur pourrait avoir téléchargées sur son iPhone – tel que la diffusion de musique en continu ou des services de livres sonores.

Premier système de télématique intégré de Kia Canada

Lorsque la toute nouvelle Rio sera disponible chez les concessionnaires, il s’agira de la première voiture canadienne de Kia à bénéficier du tout nouveau système de télématique intégré. Offert gratuitement sur certains modèles pendant les cinq premières années, ce système permettra la connectivité complète de la Rio, notamment pour le dépannage à distance, la sécurité ainsi que la gestion des services informatiques du véhicule, afin d’améliorer l’expérience de conduite au-delà de ce que l’on s’attend sur ce segment de marché.

À propos de Kia Canada Inc. :

Kia Canada Inc. (www.kia.ca – www.facebook.com/kiacanada), constructeur de véhicules de qualité pour les jeunes d’esprit – est une filiale de Kia Motors Corporation (KMC). Fondée en 1999, Kia Canada Inc. vend des véhicules de grande qualité, comme la Soul, la Forte, l’Optima et le Sorento, et en effectue l’entretien par l’entremise d’un réseau de 189 concessionnaires canadiens. Kia Canada Inc.emploie 154 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, et dans ses quatre bureaux régionaux répartis dans l’ensemble du pays, incluant un tout nouvel établissement à la fine pointe à Montréal. Le slogan de Kia, « Le pouvoir de surprendre », symbolise l’engagement de la société, à l’échelle mondiale, à surprendre les gens en offrant des expériences de conduite excitantes et inspirantes qui dépassent les attentes.

Source: KIA Canada Inc.

Finalistes dans une course serrée pour les grands honneurs

Prix de la Voiture canadienne de l’année 2017 de l’AJAC

Tests chiffrés basés sur l’expertise canadienne

Voiture canadienne de l’année 2017 et Véhicule utilitaire canadien de l’année 2017

L’Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) a annoncé aujourd’hui les trois finalistes pour les prix toutes catégories dans le cadre du programme des prix de la Voiture canadienne de l’année, qui en est maintenant à sa 32e année.

Par ordre alphabétique, voici les trois finalistes rivalisant pour le titre de Voiture canadienne de l’année 2017,qui sera octroyé le jeudi 16 février 2017 :

BMW M2

Hyundai Elantra

Volkswagen Golf (Alltrack)

Le Véhicule utilitaire canadien de l’année 2017 sera alors dévoilé le 16 février. Voici les trois finalistes dans cette catégorie (par ordre alphabétique) :

Chrysler Pacifica

Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC

Subaru Forester

Les huit gagnants toutes catégories qui ont été annoncés le 6 décembre 2016 se livrent une chaude lutte pour être couronnés Voiture canadienne de l’année et Véhicule utilitaire canadien de l’année. Cette année, Hyundai a deux voitures en lice, alors que Volkswagen, Mercedes-Benz, Buick, Subaru, BMW et Chrysler figurent parmi les autres gagnants des catégories. Les neuf catégories couvraient la gamme complète des « meilleurs nouveaux véhicules » : Meilleure petite voiture, Meilleure voiture Sport / de Performance et Meilleur véhicule utilitaire. La plupart des catégories traditionnelles sont ensuite segmentées par format – petit, grand et premium – afin d’inclure un large éventail de types de véhicules.

Les gagnants des catégories résultent des votes du plus important groupe de journalistes réputés du Canada, qui se réunissent en octobre à Clarington, en Ontario, pour quatre journées d’évaluations des modèles tout nouveaux ou considérablement modifiés. Canadian Tire Motorsport Park était l’hôte de l’événement connu sous le nom de Festival des essais.

« Le Festival des essais est le plus complet processus d’évaluation de nouveaux véhicules sur la planète, disait Gary Grant, coprésident du Comité des prix de la Voiture canadienne de l’année. Aucune autre organisation n’utilise de telles méthodes pour déterminer les gagnants. »

Le programme d’essais rigoureux inclut l’essai routier dans des conditions réelles sur la voie publique, exactement là où circulent les consommateurs, de sorte que les données des essais et les résultats des votes sont utiles pour les consommateurs potentiels de voiture ou de véhicule utilitaire. Les résultats ne sont pas basés sur l’opinion personnelle d’un ou de deux journalistes, car 60 journalistes automobiles font l’essai consécutif des véhicules des catégories qui leur ont été attribuées, le même jour et dans les mêmes conditions, afin que les comparaisons soient équitables et objectives.

« Notre programme est entièrement fondé sur les essais, disait Justin Pritchard, coprésident du Comité des prix de la voiture canadienne de l’année. Nos journalistes membres participant au programme effectuent des douzaines d’essais routiers consécutifs, pendant plusieurs jours. Ce processus comportant quelque 1 384 essais routiers a généré plus de 100 000 données et 1 058 bulletins de vote. Il est important de souligner que tous les volets de ces données sont affichés en ligne sur notre site Web, de sorte que les acheteurs puissent voir comment un véhicule donné l’a emporté dans sa catégorie ou comment les données ont joué en sa faveur. »

Tests chiffrés basés sur l’expertise canadienne : voilà ce qui fait de l’AJAC un gagnant.

SALLE DE PRESSE POUR LES MÉDIAS : il n’était pas nécessaire d’être inscrit au programme des prix de la Voiture canadienne de l’année présenté au Canadian Tire Motorsport Park pour couvrir l’événement. L’AJAC a mis en ligne une salle de presse où vous pouvez consulter et télécharger ce qui suit :

PHOTOS : le processus d’évaluation en continu de 150 véhicules au Festival des essais est immortalisé en photos.

VIDÉO : un rouleau B de l’événement de 5 jours ainsi que de courtes vidéos de 90 secondes, idéales pour YouTube.

VUE AÉRIENNE : diverses images du Festival filmées par une caméra HD fixée sur un drone.

TÉMOIGNAGES : quelques commentaires de nos journalistes sur les voitures, les camions et les VUS qu’ils ont essayés pendant cette semaine d’essais intensifs.

FICHES D’INFORMATION : les récents communiqués de presse en font partie.

Source: Association des Journalistes Automobile du Canada

Entrée en scène des gagnants en technologie au SIAM

Prix de la Voiture canadienne de l’année 2017 de l’AJAC

Tests chiffrés basés sur l’expertise canadienne

Prix de la Meilleure nouvelle technologie 2017 – Innovation et Sécurité

L’Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) annonce aujourd’hui les deux gagnants des prix de la Meilleure nouvelle technologie, au Salon international de l’auto de Montréal (SIAM).

Meilleure nouvelle technologie – Sécurité pour 2017

Volvo Pilot Assist II, Détection des grands animaux, Protection anti-sortie de route remporte le prix de la Meilleure nouvelle technologie 2017.

« Pilot Assist II fait appel en réalité à trois technologies de caméra et de radar pour contribuer à la sécurité des conducteurs et des passagers,» déclare Jim Kerr, président du comité technique. Cette fonction d’assistance Pilot peut contrôler l’accélération, le freinage et la direction jusqu’à 130 km/h pour maintenir la S90 dans sa voie. Le dispositif anti-sortie de route Run-Off Road Protection maintient le véhicule sur la route en appliquant des forces de freinage et de direction si l’imminence d’une sortie de route est détectée. De son côté, la détection des grands animaux comme les cerfs, les orignaux et les coyotes capte leur densité dans un rayon d’environ 200 m, détermine s’ils posent un danger et prévient le conducteur; par ailleurs, advenant que ce dernier ne réagisse pas, le système freine automatiquement la voiture pour éviter une collision. Ces fonctions étant semi-autonomes, elles laissent en tout temps le plein contrôle du véhicule au conducteur, et n’utilisent les contrôles automatiques d’assistance qu’en cas de nécessité. »

Les finalistes de cette catégorie comprenaient:

GENERAL MOTORS: ONstar ProActive Alerts

GENRAL MOTORS: Rear Seat Reminder

MERCEDES-BENZ: PRE-SAFE Sound

SUBARU: Global Platform

TOYOTA: Safety Sense P Package

Meilleure nouvelle technologie – Innovation pour 2017

Le contrôle vectoriel-G de Mazda récolte le prix de la Meilleure nouvelle technologie – Innovation 2017.

« Ce dispositif est tellement subtil que la plupart des conducteurs ne seront pas conscients de son fonctionnement, » déclare Jim Kerr, président du comité technique. Le contrôle vectoriel-G (CVG) adapte le couple moteur par d’infimes ajustements pour optimiser le transfert du poids du véhicule. Ainsi, le trajet devient confortable et plus reposant pour les passagers. Et, pour les conducteurs, le système CVG réduit de près de 50 % les petites corrections au volant tout en offrant une sensation de contrôle linéaire de la direction sur tous les types de chaussées et de revêtements. »

Les finalistes de cette catégorie comprenaient:

FORD: Pro-Trailer Assist

MAZDA: skyactiv-G 2.5T Engine

GENERAL MOTORS: Position Sensitive Spool Valve Damper

Les prix sont octroyés par un panel de 12 journalistes automobiles, tous experts de la technologie, qui examinent, indépendamment d’abord, les courts mémoires soumis par les constructeurs d’automobiles sur toutes les technologies inscrites.

Les jurés se servent ensuite des résultats du vote secret qui suit l’examen pour établir une courte liste de finalistes. Puis, à la fin décembre, ils se réunissent à Toronto pour une journée entière d’exposés sur chaque produit figurant sur cette liste par les représentants des constructeurs; c’est également pour eux une belle occasion pour les questionner à souhait. Finalement, le jury vote une seconde fois, toujours par scrutin secret.

Comme pour le programme des prix de la Voiture canadienne de l’année, ces votes sont dépouillés par la firme comptable KPMG qui a gardé le secret de ces résultats jusqu’à l’annonce d’aujourd’hui.

Les prix de la Meilleure nouvelle technologie font partie du programme des prix de la Voiture canadienne de l’année de l’AJAC, qui a été créé en 1985 dans le but de fournir aux consommateurs des informations fiables et comparables sur les véhicules récemment lancés sur le marché.

Source: Association des Journalistes Automobile du Canada

Lancement nord-américain du concept Subaru Crosstrek au Salon international de l’auto de Montréal 2017

Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d’annoncer le dévoilement nord-américain du concept Crosstrek au Salon international de l’auto de Montréal 2017.

Le concept de design Subaru Crosstrek accorde une nouvelle importance au statut de véhicule tout-terrain du Crosstrek, tandis que la plateforme globale Subaru permettra à Subaru d’atteindre de nouveaux sommets en matière de sécurité de haut niveau. Plutôt que de créer un design par simple souci du design, chez Subaru, nous cherchons à créer un style distinctif qui évoque l’énergie et une forme significative.

Principales caractéristiques du concept Subaru

L’avant, les flancs et l’arrière forment un ensemble solidaire posé sur une structure DYNAMIQUE X SOLIDITÉ, créant ainsi une carrosserie solide et tridimensionnelle, caractéristique du style Subaru. Le dynamisme est rehaussé par des lignes de démarcation judicieusement placées sur la carrosserie. Symbolisant le « Plaisir et la Tranquillité d’esprit », valeur sûre que fournit Subaru à sa clientèle, l’expression esthétique fait l’objet d’une recherche constante dans les limites de la taille des modèles du segment des multisegments compacts. La fonctionnalité est une qualité importante pour tous les Subaru et c’est pourquoi le dessin du concept présente d’excellentes caractéristiques aérodynamiques sans nuire à l’espace utilisable ni à la généreuse garde au sol.

Avant

Le style Subaru se reflète dans la face avant large et abaissée qui communique une impression de sportivité, ainsi que dans la structure tridimensionnelle unifiée allant de la calandre hexagonale, symbole de l’identité Subaru, jusqu’aux phares en œil de faucon, clin d’œil à la forme d’un moteur Subaru Boxer. La face avant agit comme point de départ à partir duquel se greffent les flancs qui se prolongent vers l’arrière, chaque section s’unissant en une forme solide.

Flancs

La profonde inflexion de la ligne de démarcation, qui s’étend de l’aile avant à l’épaulement arrière en passant par les portes, doublée de la ligne du bas qui remonte vigoureusement vers l’arrière à partir du panneau inférieur confèrent à la solide silhouette un air de dynamisme. Les élargisseurs d’ailes puissants expriment la fiabilité de la traction intégrale Subaru. Le pare-chocs avant, les passages de roues, les bas de caisse et le pare-chocs arrière, tous parés de bandes protectrices noir mat, donnent à l’ensemble une allure dynamique exprimant tout le plaisir auquel les occupants peuvent s’attendre d’un multisegment.

Arrière

À l’instar de la face avant, l’arrière adopte une allure large et abaissée mise en valeur par les feux combinés partageant le design des phares et les puissantes hanches qui surplombent les ailes arrière et se prolongent jusqu’aux feux arrière. L’habitacle plus étroit donne une allure encore plus sportive à cet agile multisegment.

Principales caractéristiques

Carrosserie (longueur x largeur x hauteur hors tout) : 4 520 × 1 920 × 1 570 mm

Empattement : 2 670 mm

Dimension des pneus : 245/50 R19

Nombre de places : 5

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Fuji Heavy Industries Ltd. du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l’entremise d’un réseau de 92 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour en savoir plus, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @Subaru_Canada sur Twitter.

Source: Subaru Canada Inc.

Le contrôle vectoriel de force G de Mazda remporte le prix de la Meilleure nouvelle technologie – Innovation de l’AJAC

À la conférence de presse tenue aujourd’hui au Salon international de l’auto de Montréal, l’Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a remis le prix de la Meilleure nouvelle technologie – Innovation 2017 à Mazda pour son contrôle vectoriel de force G. Le moteur SKYACTIV-G 2.5T avec turbocompresseur à pression dynamique de Mazda avait aussi été sélectionné comme finaliste pour le prix.

Mazda a lancé une série de technologies nouvelle génération de commande du mouvement du véhicule, appelée SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS, en commençant par les modèles Mazda6 et Mazda3 2017 récemment présentés. Cette série de technologies améliore l’expérience de conduite en procurant un contrôle intégré du moteur, de la boîte de vitesses, de la carrosserie et du châssis. La première technologie de la série SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS est le contrôle vectoriel de force G.

En bref, le contrôle vectoriel de force G est une technologie qui utilise le moteur pour accroître le rendement du châssis. Le contrôle vectoriel de force G règle le couple moteur en réaction aux données de direction pour fournir un contrôle unifié des forces d’accélération longitudinales et latitudinales. Optimiser la charge pour maximiser l’adhérence de chaque pneu permet d’harmoniser le déplacement de la voiture aux intentions du conducteur, ce qui permet de réduire le nombre de corrections apportées à la direction, dont bon nombre sont effectuées de manière inconsciente. Sur des chaussées glissantes, la sensibilité de la direction et la stabilité de la tenue de route sont améliorées, donnant ainsi plus de confiance aux conducteurs. Même lors d’une conduite en ligne droite, la voiture suit le trajet prévu par le conducteur en beaucoup moins de corrections à la direction. En outre, grâce au contrôle vectoriel de force G, les changements dans les forces d’accélération exercées sur les passagers du véhicule sont plus fluides, ce qui réduit le balancement de la tête et du torse. Bien sûr, cela rend la conduite plus confortable et agréable.

« À Mazda, nos ingénieurs insistent sans cesse sur la perfection de la dynamique de conduite de nos véhicules, et ils ont investi beaucoup de temps et d’efforts à créer cette technologie, laquelle est possible uniquement en raison des progrès réalisés par les technologies SKYACTIV », a expliqué Rob Murdoch, directeur national, Services techniques, Mazda Canada. « Le contrôle vectoriel de force G est simplement un autre exemple de la passion de conduire qui coule dans nos veines, et nous sommes fiers de recevoir ce prix. »

Les prix de la Meilleure nouvelle technologie de l’AJAC sont votés par un comité de 12 journalistes automobiles, tous experts de la technologie automobile.

« Ce qui nous a le plus impressionnés a été le côté merveilleusement astucieux du concept derrière le contrôle vectoriel de force G de Mazda, pour une technologie pouvant avoir une incidence aussi positive sur la dynamique de conduite d’un véhicule », a déclaré Marc Lachapelle, juge du comité technologique de l’AJAC. « Des idées simples, mais puissantes en matière d’ingénierie comme celle-ci expliquent comment un petit constructeur automobile indépendant comme Mazda peut sortir du lot, et sont ce qui en fait une entreprise vraiment gagnante. »

Le contrôle vectoriel de force G est compris dans l’équipement de série pour les modèles Mazda3 et Mazda6 2017 et sera intégré dans toute la gamme Mazda lorsque des améliorations seront apportées aux futurs modèles.

Mazda Canada inc.

Mazda Canada inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 165 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada au www.fr.media.mazda.ca.

Source: Mazda Canada Inc.

Source: Flagworld.com