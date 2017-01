Ogier : « J’ai sérieusement pensé à me retirer »

Sébastien Ogier a avoué avoir envisagé de ne pas s’engager dans la saison 2017 du WRC lorsque Volkswagen a annoncé son retrait de la discipline

Sébastien Ogier réalisera un des plus grands défis de sa carrière en cherchant à conserver son titre avec M-Sport.

Le Français aura fort à faire sur sa Ford Fiesta WRC face aux constructeurs engagés tels que Citroën, Hyundai et le nouveau venu Toyota.

Après avoir réalisé le meilleur temps du shakedown du Rallye Monte-Carlo, Sébastien Ogier a reconnu hier soir en conférence de presse qu’il avait envisagé de se retirer du WRC.

« J’ai sérieusement pensé à me retirer, a avoué le pilote M-Sport. Ça devient de plus en plus dur de quitter ma maison et mon petit (Tim). J’ai parfois été proche de choisir cette solution, mais j’ai pensé que je ne reviendrai jamais si je prenais une année sabbatique. Je me suis ensuite dit que je prenais encore beaucoup de plaisir et que j’en voulais encore un peu plus. »

Sébastien Ogier a refusé l’offre de Toyota après avoir testé la Yaris WRC et a donc préféré signer avec l’équipe de Malcolm Wilson.

« Le moment où Volkswagen a fait son annonce nous a placés dans une situation très délicate avec peu d’options, a ajouté Sébastien Ogier. J’ai choisi celle qui me donnait les meilleures chances de briller.

C’est un nouveau chapitre en WRC et tout le monde s’interroge avec les nouvelles voitures. Nous devons être à la fois rapides et constants. Nous avons déjà prouvé que nous avions de bons arguments. On verra ce qu’on pourra faire, mais il est certain que j’aurais apprécié davantage de préparation. »

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis