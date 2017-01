Monster Energy NASCAR Cup : La période 1985-1989 commémorée à Darlington

Pour la troisième année de suite les Southern 500 seront l’occasion de revivre une période de l’histoire de la NASCAR

En septembre prochain ce seront les années 1985 à 1989 qui seront à l’honneur.

Le temps d’une course les années 1980 seront de retour en NASCAR, puisque les Southern 500, disputés sur le Darlington Raceway le 3 septembre prochain. Plus spécifiquement ce sera la seconde moitié de la décennie qui sera mise à l’honneur.

Ces années-là, les champions sont tous membres du Hall of Fame de la NASCAR, Darrell Waltrip (1985), Dale Earnhardt (1986 et 1987), Bill Elliott (1988) et Rusty Wallace (1989), alors que les vainqueurs se nomment Bill Elliott (1985 et 1988), Tim Richmond (1986), ainsi que Dale Earnhardt (1987 et 1989).

En 2016 le Darlington Raceway commémorait une période allant de 1975 à 1984. Pour l’édition 2017, le ticket a déjà été dévoilé. Deux vainqueurs seront présents sur le sésame, Dale Earnhardt lors de sa victoire en 1987 et Martin Truex Jr., le tenant du titre de cette course de 500 miles. Un billet spécial est également prévu pour la course des NASCAR XFINITY Series du samedi 2 septembre.

“Le circuit célèbrera la période allant de 1985 à 1989 lors du week-end de 2017. Pour cette troisième édition hommage nous mettrons l’accent sur les pilotes, personnalités et moments qui ont marqué cette période, comme l’émergence de Dale Earnhardt, Bill Elliott qui remporte le premier Winston Milion et le développement des NASCAR XFINITY Series.” — Kerry Tharp, président du Darlington Raceway

L’édition 2017 sera également l’occasion de célébrer le cinquantenaire de l’unique victoire de Richard Petty lors des Southern 500.

source: www.us-racing.com par Geoffroy LETTIER (photo © Robert Laberge/NASCAR via Getty Images)