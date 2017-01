WRC : Le président de Toyota est heureux de voir sa marque en WRC

A l’occasion du retour de Toyota en championnat du monde des rallyes, engager Latvala est un succès en soi

Le président Akio Toyoda a tenu à communiquer un message pour l’ouverture de cette nouvelle ère.

« Lors de la conférence de presse de l’équipe à la fin de l’année dernière, j’avais expliqué que c’était à la fois le soutien de nos fans et la gratitude de nos prédécesseurs qui m’avaient poussé à revenir en WRC. Avant cette conférence, nous avions décidé que Jari-Matti Latvala piloterait l’autre Yaris WRC.

Je l’avais rencontré de manière inattendue au rallye de Finlande en 2017 et j’avais eu la chance de lui parler, il était alors pilote pour Volkswagen. Quand nous avions discuté, il avait sorti son smartphone et m’avait montré la première voiture de rallye qu’il avait pilotée, une Corolla GT, et la Corolla qu’il avait pilotée comme première WRC.

Il m’avait avoué être amateur de la marque. Il ne me parlait pas en tant que président de Toyota mais plutôt parce que nous partagions la même passion des voitures et de notre marque.

A cette époque, je n’imaginais pas dans mes rêves que Toyota reviendrait en WRC ni que Jari-Matti rejoindrait l’équipe pour piloter notre voiture. Quand j’ai entendu qu’il avait signé pour nous, je me suis rappelé de son regard quand il m’avait montré ces photos et j’ai compris qu’une destinée nous avait réunis.

Je sais qu’il a continué à travailler tout au long du processus d’essais pour affiner et améliorer la voiture grâce à ses conseils, de manière à la rendre encore plus affutée. Il dit qu’il revient à la maison quand il parle de l’équipe, et j’aimerais lui dire qu’il est de nouveau le bienvenu. J’ai encore plus hâte de disputer le Monte Carlo maintenant qu’il est revenu dans l’équipe et j’ai hâte que tout cela commence.

Juho Hänninen connaît la Yaris WRC mieux que n’importe qui et il a travaillé à l’améliorer depuis les premiers jours de son développement. Jari-Matti Latvala a commencé sa carrière en pilotant des Toyota et possède une grande expérience en WRC.

Leurs copilotes, Miikka Anttila et Kaj Lindström, aideront à faire rouler les Yaris WRC développées par l’équipe de Tommi Mäkinen. Un nouveau voyage pour espérer développer les meilleures voitures commence, également avec les employés de Toyota, nos partenaires qui nous soutiennent et tous les fans qui nous encouragent.

Nous détestons perdre et nous ne prévoyons pas de perdre. Cependant, ce n’est pas un rallye qui est facilement remporté. Je suis confiant que l’énergie d’une telle base de supporters portera l’équipe, la voiture et ses pilotes, et j’ai hâte de voir ce soutien autour du premier rallye de Toyota ».

source: http://motorsport.nextgen-auto.com