Supercars : GRM abandonne les Volvo

La Garry Rogers Motorsports reviendra finalement aux Holden Commodore en 2017

Après avoir tenté de conserver les Volvo S60 malgré le retrait du constructeur suédois.

La Garry Rogers Motorsports a annoncé qu’il engagerait finalement des Holden Commodore pour James Moffat et Garth Tander pour la saison 2017 des Supercars.

L’écurie devait initialement continuer à inscrire des Volvo S60 malgré le retrait du constructeur suédois, mais c’est le problème des moteurs qui a influencé la décision de Garry Rogers, le patron de l’écurie du même nom.

« Après un accord de trois saisons avec Volvo, nous avions choisi de continuer à faire rouler les S60 pour 2017. La nouvelle du retrait de Volvo en mai a été une totale surprise qui allait à l’encontre du message que nous avions eu concernant leurs projets », a rappelé Garry Rogers.

« Nous souhaitions toujours exploiter les Volvo, fruits d’un investissement réclamant des milliers d’heures de travail et des sommes considérables portées sur la conception, le développement, la création et l’homologation, mais le fournisseur de moteurs était un problème.

On a évoqué l’éventualité qu’on puisse installer un moteur Chevrolet dans les Volvo S60, mais ça ne me convenait. Je me plais à penser que je suis moderne, mais je reste attaché aux traditions. Cette part de moi me disait que ce n’était pas la bonne chose à faire », a justifié le patron de la GRM.

Les Volvo S60 devraient donc disparaître des Supercars après leur apparition en 2014.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis