Wilson : Ogier partira désavantagé

Avec l’arrivée de Sébastien Ogier

Malcolm Wilson redoute que M-Sport ait manqué de temps pour mettre au point la nouvelle Ford Fiesta WRC.

M-Sport espère mettre un terme à son manque de victoires, un objectif que l’équipe britannique a depuis 2012.

Le nouveau règlement augmentant les performances et le retrait de Volkswagen permettront de redistribuer les cartes, mais c’est principalement l’arrivée de Sébastien Ogier qui a obligé Malcolm Wilson, le directeur de la structure, à revoir ses ambitions à la hausse.

« Nous sentons que nous avons réalisé une nouvelle voiture fantastique, mais personne ne sait ce qu’il va se passer jusqu’à ce que les équipes s’affrontent pour la première fois. On peut ressentir toute l’attente qui est justifiée. Ce sera une année spectaculaire pour le rallye et nous nous retrouvons avec l’équipage le plus compétitif depuis des années », a rappelé Malcolm Wilson.

« On veut toujours avoir plus de temps, mais c’est particulièrement vrai dans notre cas, a ajouté Malcolm Wilson. Sébastien est un pilote de premier rang, mais il faut admettre qu’il partira désavantagé en ayant passé si peu de temps dans la Fiesta. Mais s’il y a bien quelqu’un qui peut tirer son épingle du jeu, c’est Sébastien Ogier. »

Malcolm Wilson pourra également compter sur d’autres pilotes qui auront les plus grandes motivations avec Ott Tänak et Elfyn Evans.

« Ott Tänak est quelqu’un de très déterminé et impatient d’entamer la nouvelle saison. Ça ne fait aucun doute sur le fait qu’il est prêt pour 2017 et je suis persuadé qu’il réalisera de superbes performances cette saison.

C’est également une bonne nouvelle de revoir Elfyn Evans au volant d’une WRC alors qu’Éric Camilli poursuivra son développement sur la Ford Fiesta R5 », a-t-il précisé.

source: Autohebdo.fr Jacques-Armand Dupuis