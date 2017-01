Subaru confirme la commandite du Championnat des rallyes canadiens 2017

Subaru Canada, Inc. (SCI) a le grand plaisir de confirmer sa participation renouvelée à titre de commanditaire principal du Championnat des rallyes canadiens (CRC) pour la saison 2017

Antoine L’Estage (pilote) et Alan Ockwell (copilote), un duo gagnant, formeront le premier équipage de l’Équipe Subaru.

La saison 2016 a réellement été impressionnante, Subaru remportant son deuxième Championnat des constructeurs consécutif et son 12e titre des constructeurs au Championnat des rallyes canadiens depuis sa première participation au CRC.

Les Subaru ont constamment démontré leurs excellentes performances dans ce sport automobile extrême et redoutable, comme en font foi les huit Subaru figurant dans les dix premiers lors du Big White Winter, dernier rallye de la saison 2016 qui s’est tenu en décembre.

Après avoir surmonté certaines difficultés lors de la première moitié de la saison 2016, le pilote Antoine L’Estage de l’Équipe canadienne des rallyes Subaru (SRTC) a remporté le Championnat des pilotes 2016, son neuvième titre à ce jour.

Quant à son copilote Darren Garrod, il a remporté le Championnat des copilotes.

Le retour dans l’Équipe SRTC du copilote Alan Ockwell marque un changement pour 2017. Ockwell a remporté le Championnat des copilotes en 2015 et a été durant plusieurs années le copilote de L’Estage; ce duo très expérimenté s’inscrira comme l’équipe, le pilote et la voiture les plus rapides de l’histoire du CRC.

« Je suis très enthousiasmé d’entamer la nouvelle saison », a déclaré Antoine L’Estage, pilote de l’équipe SRTC.

« Nous sommes très heureux de piloter la Subaru WRX STI et sommes confiants d’obtenir d’excellents résultats, y compris la possibilité d’obtenir un 13e titre pour Subaru. »

La saison 2017, qui comptera sept épreuves, commence les 3 et 4 février au Rallye Perce-Neige, à Maniwaki (QC). Subaru est convaincue que l’Équipe canadienne des rallyes Subaru 2017, dirigée par L’Estage et Ockwell, réalisera d’excellentes performances.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Fuji Heavy Industries Ltd. du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l’entremise d’un réseau de 92 concessionnaires agréés à travers le Canada.

