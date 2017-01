NASCAR Pool Amateur du Québec: Notre 17ieme saison débute maintenant, c’est donc l’heure de faire vos choix !

Le site est en constante évolution et nous vous invitions à venir le consulter de temps en temps.

L’année dernière nous avons créé un « Power ranking », où si vous préférez « L’état des forces », qui permet de suivre tout au long de la saison quel est le pilote de l’heure. Nous voulons être plus qu’un site de pool, nous voulons aussi être un site d’information et de statistiques sur le Nascar. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons des liens sur notre page d’accueil qui pointent vers les nouvelles du site Flagworld.com.

3 nouveautés importantes cette saison :

Les sélections se font maintenant directement dans la page des rondes, alors lorsque vous serez connecté au site, veuillez vous diriger vers la page des rondes 2017.

Pour la première fois cette saison : les participants de la division Club Sélect feront aussi parti de la division Flagworld.com avec leurs sélections de départ car il n’y a pas d’échange dans cette division.

À chaque semaine un courriel vous sera expédié vous indiquant que les classements sont à jour

Nous travaillons présentement à tenter d’avoir des prix de participation pour la saison à venir. Si vous avez des idées ou pouvez nous aider, n’hésitez pas à nous contacter.

En espérant vous revoir parmi nous cette année et bonne saison de course 2017. N’oubliez pas de parler du pool à vos amis, plus on est de membre, plus on s’amuse !!!

Tommy Lafleur

François Richard

NASCAR Pool Amateur du Québec

source: npaq.net