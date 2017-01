Mateschitz : Je ne sais pas si je dois acheter des parts de la F1

Il est important d’attendre ?

Avec Red Bull, Dietrich Mateschitz a bâti un empire qui ne cesse de croître.

En tant qu´homme d´affaires bien avisé, il a déjà pris le temps de réfléchir à tous les changements qui sont déjà amorcés en Formule 1, alors que la saison 2017 n´a pas encore commencé.

Tout d´abord, le nouveau règlement technique qui va changer beaucoup de choses, surtout pour les pilotes, qui vont devoir maitriser des voitures beaucoup plus difficiles à conduire. Mateschitz a déjà employé les grands moyens pour préparer au mieux ses pilotes.

« La forme physique des pilotes va être encore plus importante » admet-il dans les colonnes de Speedweek.

« Nous réagissons à cette réalité avec un programme d´entraînement complémentaire pour nos pilotes, afin qu´ils puissent supporter la vitesse élevée dans les virages. »

Un autre changement qui a son importance se situe en coulisses, avec l´arrivée de Liberty Media. L´Autrichien n´a pas encore rencontré les responsables, mais cela ne saurait tarder.

« Je n´ai pas encore pris contact avec Liberty Media, mais il est fort possible que Chase Carey se rende à Kitzbühel avec Bernie Ecclestone pour la coupe du monde de ski, donc, s´il vient, nous pourrons parler là-bas. »

Pour l´homme de 72 ans passionné de sport mécanique, les changements à apporter à la F1 sont très clairs.

« La popularité de la Formule 1 repose sur la notion de compétition au plus haut niveau. Le sport est bon si les équipes de pointe se suivent de manière serrée. Une lutte pour une 3e ou 4e place, c´est trop peu intéressant. Les voitures doivent redevenir plus archaïques, ce qui a déjà été initié pour 2017. Et il faut mettre un terme aux nombreuses et stupides pénalités que plus aucun fan ne comprend. »

Avec l´arrivée de Liberty Media, une rumeur tenace hante le paddock : il se murmure que Bernie Ecclestone, le grand argentier de la F1 soit remercié tôt ou tard. Mais pour Mateschitz, il est peu concevable de se priver de l´expérience du Britannique.

« S´ils sont intelligents chez Liberty Media, ils garderont Ecclestone. Il connaît tous les contrats, tous les détails et il a tous les contacts. On ne peut tout simplement pas ignorer cela. En Formule 1, on est bien préparé quand on sait qu´on ne peut pas éviter Bernie. »

Liberty Media souhaite opérer un changement de taille : donner la possibilité aux écuries d´investir dans Formula 1 Group. Mateschitz préfère ne pas se précipiter aveuglément.

« Franchement, je ne sais pas si je dois acheter des parts. D´un côté, c´est évident que la Formule 1 a aussi besoin de propriétaires qui ne sont pas uniquement des constructeurs automobiles.

D´un autre côté, la valeur dépend des écuries qui s´engagent. Nous devons attendre de voir comment cela va être après l´expiration des contrats actuels (fin 2020, ndlr). On va devoir bientôt commencer à négocier cela. »

