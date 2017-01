Les quatre plus prestigieux événements québécois de rallye

Au menu du Championnat du Québec 2017

Le Championnat du Québec des Rallyes, présenté par Freedom Rally Shop, fêtera cette année sa vingt-cinquième saison d’existence sous la gouverne de Rallye Sport Québec, organisme fondé en 1993 afin de sanctionner les compétitions de rallye de performance au Québec.

Une année anniversaire qui sera à marquer d’une pierre blanche puisqu’un nouveau dynamisme et les quatre plus importants événements de rallye au Québec composeront le calendrier de la saison.

Le Rallye Perce-Neige Maniwaki, dont ce sera 52ème édition le 4 février prochain, inaugurera les activités. Seule manche hivernal au calendrier, il est de tradition avec ses parcours glacés et enneigés dans la région de la Haute Gatineau.

Le deuxième événement aura lieu les 1er et 2 juillet en Gaspésie, alors que sera présentée la 40ème édition du Rallye Auto nord-américain de la Baie-des-Chaleurs, sur les routes de terre et de gravier de la région de New Richmond. Un événement toujours magique, qui sera suivi deux mois plus tard par le Rallye Défi, à Montpellier (MRC Papineau, dans l’Outaouais). Cette édition 2017 du Rallye Défi sera la 25ème.

Et c’est un autre anniversaire qui attendra les nombreux concurrents lors de la conclusion de la saison 2017, au Rallye de Charlevoix, alors que cet événement fêtera lui, les trente ans de sa création. Renommé à travers le continent pour la beauté de ses paysages et routes parfaites pour la compétition, le Rallye de Charlevoix est basé dans la ville de Clermont.

Des épreuves prestigieuses mais également un règlement simplifié, destiné notamment à réduire les coûts d’opération pour les concurrents, voilà le second maître-mot de ce Championnat du Québec version 2017. À titre d’exemple, les équipages qui voudront s’inscrire à la série devront disposer de voitures n’étant pas munies de transmissions séquentielles ou de type « Dog Box ».

Ils pourront encore utiliser de l’essence de course cette saison, mais elle sera bannie au profit du carburant de pompe régulier à compter de l’an prochain. Tout pilote ou co-pilote inscrit à la série devra être membre d’un club affilié à RSQ et, dans un souci là encore de simplification des règles, deux catégories seulement seront en action : concurrents disposant de voitures 4 roues motrices, et 2 roues motrices.

« Permettre à des équipages avec de petits budgets, ou n’ayant pas l’expérience encore suffisante pour se battre avec les ténors du championnat canadien est l’une des missions que nous voulons donner au Championnat du Québec.

Mais en permettant à ces équipages de participer quand même aux plus importants événements de rallye de performance qui existent au Québec, des rallyes chargés d’histoire qui regroupent toujours beaucoup de monde, c’est le meilleur moyen de leur donner le goût de progresser en rallye » confie Maxime Méconse-Larocque, le président de Rallye Sport Québec.

Avec ces règles simplifiées et un calendrier très intéressant pour les pilotes, co-pilotes, fans et aussi les commanditaires, tel Freedom Rally Shop (commanditaire principal du championnat), la recette permet d’assurer la transition entre les épreuves de Rallye X pour débutants et les épreuves nationales.

La couverture du Rallye Perce-Neige sera, entre autres, assurée par la présentation de vidéos produits par CDNRally.ca, grâce à l’implication de Freedom Rally Shop. Cette collaboration devrait également être mise en place lors des événements suivants.

Une vingtaine d’équipages sont d’ores et déjà inscrits pour disputer les étapes comptant pour le Championnat du Québec au programme du prochain rallye Perce-Neige Maniwaki.

Le héros local Sylvain Érickson en 2015



Parmi ceux-ci, on note le héros local Sylvain Érickson, le jeune Simon Vincent, le prometteur Mikael Arsenault ou encore Jason McNicoll, un pilote issu du Championnat Rallye X. En classe 2 roues motrices, le pilote Mini Philippe Benoît partira avec le statut de favori.

Calendrier 2017 :

Date Événement Ville / Club 3-4 février Rallye Perce-Neige www.rallyeperceneige.com info@rallyeperceneige.com Maniwaki Club Rallye Perce-Neige 1- 2 juillet Rallye Baie-des-Chaleurs www.rallyebdc.com info@rallyebdc.com New Richmond Club Rallye Auto Baie-des-Chaleurs 8-9 septembre Rallye Défi www.rallyedefi.com info@rallyedefi.com Montpellier Club Autos Sport Défi inc 20-21 octobre Rallye Charlevoix www.rallyecharlevoix.com info@rallyecharlevoix.com Clermont Club Rallye De Charlevoix

Pour plus d’information et les règlements complets du championnat : Rallye Sport Québec

Pour information sur les activités de Freedom Rally Shop : freedomshop.ca

source: Service Presse