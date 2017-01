Bottas : « C’est un moment passionnant pour moi »

Valtteri Bottas avec les couleurs de Mercedes

Bottas savoure le moment présent en profitant de sa confirmation chez Mercedes.

Il pourra maintenant jouer aux avant-postes en affrontant Lewis Hamilton.

Le brusque retrait de Nico Rosberg à l’issue de la saison 2016 a offert une occasion inespérée pour Valtteri Bottas d’être aligné chez Mercedes cette année au côté de Lewis Hamilton.

Le Finlandais de 27 ans a profité de la bonne entente entre Williams et le constructeur étoilé et de la présence de Toto Wolff, le président exécutif de Mercedes Motorsport qui gère sa carrière, pour décrocher le volant le plus désiré du plateau.

« C’est un moment passionnant pour moi, a reconnu Valtteri Bottas. Il va certainement me falloir un peu de temps pour vraiment comprendre ce qu’il m’arrive. C’est un nouveau rêve qui devient réalité en pouvant courir au sein d’une écurie qui possède un passé si riche, notamment ces dernières saisons où elle a été si impressionnante. »

« J’ai été accueilli très chaleureusement, a souligné le Finlandais. Je vais avoir beaucoup de visages à me souvenir. J’ai été très impressionné par les installations.

Je connais bien le Power Unit de Mercedes pour avoir roulé avec lui ces trois dernières années avec Williams, mais je vais quand même avoir plein de nouvelles choses à apprendre sur la voiture et sur la manière dont fonctionne l’équipe, que ce soit en essais ou en course. »

Toto Wolff est également ravi d’accueillir son protégé au sein de son équipe et affiche une confiance inébranlable concernant les qualités de sa nouvelle recrue.

« Valtteri est un garçon qui a les pieds sur terre, c’est quelqu’un de très concentré, qui correspond bien à l’image des Finlandais, mais ce sont très bonnes qualités, a commenté l’Autrichien. Il a réalisé des performances de premier ordre dans les disciplines mineures et a inscrit neuf podiums en F1. Il franchit désormais le niveau supérieur où il devra montrer qu’il est en mesure de se battre pour des victoires et pour le titre. »

« Au-delà de Mercedes, je dois remercier Williams pour leur coopération en permettant le transfert de Valtteri, ainsi que Monisha (Kaltenborn, la Team Principal de Sauber F1 Team) et Sauber pour leur patience ces dernières semaines, a tenu à ajouter Toto Wolff, qui évoque le transfert du protégé de Mercedes Pascal Wehrlein au sein de l’écurie helvétique.

Cette journée a été bien remplie au niveau des transferts de pilotes et je suis heureux que Pascal puisse poursuivre son développement en F1 avec eux. »

Pascal Wehrlein a été également confirmé chez Sauber F1 Team ce lundi. Avec les annonces de Valtteri Bottas et Felipe Massa qui a annulé sa retraite pour remplacer son ancien coéquipier, la grille est provisoirement complète puisque Manor Racing a été placée sous administration.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis (photo © Daimler AG)