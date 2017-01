Superbe performance et résultat pour Jean-Charles Perrin aux 24 Heures de Dubai

» Cela a été long et dur » Jean-Charles Perrin

On va pour le moment ne retenir que le bon coté des choses !

À l’arrivée, nous étions sur la 2ième marche du podium à seulement 36 petites secondes d’écart avec les vainqueurs après 24 heures de course et plus de 3.000 Kms parcouru le weekend dernier les 12-13-14 janvier.

Une course complètement folle…

En classe SPX ce sont les Lamborghini Huracán Super Trofeo des équipes GDL Racing Middle East (#87, Franck Pelle/Rory Penttinen/Vic Rice/Pierre Ehret) en première position suivi de près de l’équipe Leipert Motorsport (#10, Oliver Webb/Jake Rattenbury/Jean-Charles Perrin/Harald Schlotter), qui a réussi toute une performance pour l’équipe parti en fond de grille après avoir remplacé une partie du chassis de la Lamborghini suite à un accident en essais.

C’est la Porshe #51 de l’équipe Fach Auto Tech Porsche des pilotes Thomas Fleischer, /Peter Joos , Marcel Wagner, Heinz Bruder et Martin Ragginger qui a pris la troisième place sur le podium de la classe

» Merci à tout le Team Leipert qui a tout simplement été incroyable, en reconstruisant une voiture de A à Z dans la nuit de jeudi à vendredi pour nous permettre d’être au départ de ces 24 Heures. Merci a mes coéquipiers Olivier Webb, Jake Rattenbury, Harald Schlotter qui ont été extraordinaires !

Merci à tous mes partenaires Perry Automobile, Jolifime, Wetune, I.PRFORMANCE, O’Bunker, O’Gym !

– Ainsi qu’à tous mes Amis de France et de Navarre de leurs encouragements cette semaine mais aussi tout au long de ma préparation , sans oublier ma petite Marie Perrin

Je tiens à remercier très chaleureusement toute l’équipe de Perry Performance pour leur soutien en 2017

Un grand merci à eux pour leur professionnalisme, ils m’ont procuré absolument tout le matériel dont j’avais besoin pour préparer cette nouvelle saison !

J’ai eu la chance de représenter les couleurs Alpinestar ainsi que les casques Stilo, mais surtout les couleurs de Perry Performance lors des 24 Heures Séries au volant d’une Lamborghini Huracan !

Vous êtes dans la grande région de Montréal, vous avez besoin de pièces pour entretenir, pour préparer votre auto ou vous faire de la compétition (Automobile ou Karting) ne cherchez plus !!!!

Perry Performance est la meilleure place au Quebec.

Résultats des 24 Heures de Dubai ( en anglais )

Pour plus d’information : Nous vous invitons à visiter la Page Facebook de Jean-Charles Perrin

source : Facebook – JC Perrin – 24 H Series