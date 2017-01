Pascal Wehrlein rejoint Sauber

Wehrlein a été confirmé au côté de Marcus Ericsson pour la saison 2017 chez Sauber F1 Team

Sauber F1 Team a confirmé l’arrivée de Pascal Wehrlein au côté de Marcus Ericsson pour la saison 2017.

Le champion 2015 du DTM était pressenti depuis plusieurs semaines pour remplacer Felipe Nasr suite à l’avancée des transferts bouleversée par la retraite surprise de Nico Rosberg.

Si Pascal Wehrlein est suivi de près comme Esteban Ocon par Mercedes, le constructeur étoilé ne semblait pas prêt à laisser un de ses garages à un jeune pilote. La marque allemande devrait prochainement confirmer Valtteri Bottas comme le nouveau coéquipier de Lewis Hamilton.

« C’est un nouveau défi au sein d’une nouvelle équipe et j’ai hâte de participer à cette aventure, a commenté Pascal Wehrlein. L’objectif est de nous établir dans le milieu du peloton et d’inscrire régulièrement des points. Je ferai de mon mieux pour soutenir Sauber et je tiens à les remercier pour m’avoir accordé leur confiance, ainsi que Mercedes qui continue de me soutenir. »

« Pascal a montré un incroyable talent durant sa carrière, que ce soit en monoplace ou en DTM, a ajouté Monisha Kaltenborn, la Team Principal de l’écurie helvétique.

Il a prouvé l’an dernier qu’il avait du potentiel en inscrivant un point lors du Grand Prix d’Autriche à Spielberg. Il peut clairement faire plus et nous voulons lui donner la chance de grandir et d’apprendre au sommet du sport automobile. Je suis certaine que Marcus et Pascal formeront un équipage solide en 2017. »

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis