Panoz de retour en GT avec la Avezzano

Après 6 ans d’absence

Panoz a annoncé hier, son retour à la compétition avec la nouvelle Avezzano. Un double engagement en Pirelli World Challenge est au programme.

Panoz sera de retour à la compétition GT et ce dès cette année. En effet, Don Panoz a annoncé hier l’engagement de deux Avezzano GT4 en Pirelli World Challenge.

Sous l’égide de Tom Milner, qui avait déjà engagé les Panoz Esperante sous les couleurs PTG ainsi que la Abruzzi en ALMS, le Panoz Racing sera inscris dans la catégorie GTS du championnat sprint, qui regroupe les autos classées GT4.

A l’instar du Magnus Racing hier, un seul des deux pilotes est pour le moment connu. Habitué de Panoz et de Tom Milner pour avoir couru pour son team de 2009 à 2011, au volant donc des Esperante et Abruzzi, Ian James sera au volant de la n°50 alors que la n°51 affiche pour le moment baquet vide. L’équipe prévoit de tester sa Avezzano GT4 en mars, juste avant l’épreuve de St Petersburg qui se déroulera du 10 au 12 mars.

« Après avoir fait une pause en course automobile, je suis excité de revenir, surtout avec mon ami Don Panoz et son équipe. Je suis très content que Ian James nous rejoigne et nous prévoyons de donner du fil à retordre à nos concurrents. » – Milner, Responsable de l’équipe et du développement de la Avezzano.

« Je suis très excité à l’idée d’être de retour derrière le volant d’une Panoz de course et de participer à l’excitante série World Challenge. La plateforme GTS est la vague du future et je pense que la nouvelle Avezzano sera performante. » – Ian James, pilote Panoz Racing.

source: www.us-racing.com par Sylvain LE MOUEE (photo © Panoz)