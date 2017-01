Officiel : Massa reprend du service avec Williams

Après un silence de sage observé durant les fêtes

Felipe Massa a finalement annoncé sa décision : oui, il accepte de sortir sa retraite, et sera titulaire chez Williams en 2017 !

A l’issue de la dernière course à Abu Dhabi, tout le monde a cru que l’on ne reverrait plus jamais Felipe Massa au départ d’un Grand Prix. A bon droit. Le Brésilien lui-même n’envisageait pas une seule seconde de reprendre du service en 2017.

Et pourtant ! La retraite surprise de Nico Rosberg a totalement rebattu les cartes. Pour faire face à cette équation malaisée, le choix de Mercedes s’est porté sur Valtteri Bottas. Le Finlandais incarne en effet l’expérience et la solidité dont a besoin une écurie triple championne du monde. La confirmation est attendue sous peu maintenant de la part de Mercedes mais Williams l’annonce dans son communiqué.

Seulement, Bottas était sous contrat avec Williams pour 2017. De son côté, l’écurie de Grove ne pouvait se permettre de perdre son seul pilote d’expérience, alors que le rookie Lance Stroll sera titulaire cette année. A moins… à moins que Felipe Massa ne revienne (déjà) de sa retraite. Telle était la condition, claire et nette, posée par Claire Williams. Massa ayant accepté de revenir en F1, Bottas a donc pu partir chez Mercedes.

Après le départ de Jenson Button, Felipe Massa sera, aux côtés de Kimi Raikkonen, le pilote le plus expérimenté du plateau. L’atout est de taille pour Williams. En cette saison 2017, celle d’un grand changement réglementaire, le développement de la monoplace en cours de saison sera un facteur-clef de réussite. Et dans cette optique, l’expérience incomparable du Brésilien est un avantage impressionnant.

A 35 ans, Felipe Massa a donc choisi de rempiler pour ce qui ressemble pour de bon à une dernière saison. Mais a-t-il fait le bon choix ? Jean Alesi, pourtant un proche de l’Auriverde, a ainsi émis des sérieux doutes quant à ce retour. Dans une Williams probablement incapable de jouer le titre, Felipe Massa ne risque-t-il pas de faire la saison de trop ? Sa motivation sera-t-elle toujours la même ? A 35 ans, n’est-il pas tout simplement un peu rouillé ?

Ne boudons cependant pas notre plaisir. L’émotion qui a saisi le paddock à Interlagos, quand Massa a remonté les stands sous les acclamations, a montré combien l’ancien pilote Sauber et Ferrari était populaire. La F1, après Jenson Button, évite ainsi de perdre coup sur coup deux de ses grandes figures. Alors, welcome back, Felipe !

« Tout d’abord, je suis très heureux de cette opportunité de revenir chez Williams » déclare Massa. « J’avais envisagé de courir ailleurs en 2017 mais Williams est une équipe proche de mon cœur et j’ai énormément de respect pour tout ce qu’elle essaie d’accomplir. Valtteri a une grande opportunité compte tenu de la manière dont les choses ont tourné cet hiver et je lui souhaite le meilleur chez Mercedes. »

« Quand Williams m’a offert la chance de rouler pour eux en 2017, j’ai pensé que c’était la bonne chose à faire. Je n’ai pas perdu mon envie de courir et je suis très impatient et motivé de piloter la FW40. Le soutien de mes fans durant les dernières semaines m’a grandement motivé et j’en suis très reconnaissant. J’ai hâte de travailler avec Lance, je le connais depuis longtemps et j’ai vu son talent se développer durant cette période, j’ai donc hâte de voir ce que l’on peut accomplir ensemble. »

source: motorsport.nextgen-auto