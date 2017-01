Officiel : Bottas remplace Rosberg chez Mercedes

Un Finlandais d’Argent

C’était dans l’air du temps depuis deux bonnes semaines : c’est désormais officiel. Williams a confirmé que Valtteri Bottas s’est officiellement engagé avec Mercedes et sera ainsi le coéquipier de Lewis Hamilton pour la saison 2017. Le Finlandais remplace au pied levé Nico Rosberg.

La retraite précipitée et totalement inattendue de l’Allemand avait placé Mercedes devant un chantier titanesque à mener en seulement un mois : le remplacement d’un des cadors de l’écurie, et qui plus est du champion du monde en titre.

L’affaire était d’autant moins aisée que le marché des transferts était déjà bien avancé. La plupart des pontes du paddock (Fernando Alonso, Sebastian Vettel) étaient ainsi déjà sous contrats avec leurs écuries respectives pour 2017.

C’était bien sûr également le cas de Valtteri Bottas, qui devait initialement disputer la saison 2017 chez Williams. Mais l’écurie de Grove, motorisée par Mercedes, a trouvé un accord avec la firme allemande – une réduction de facture à hauteur d’une bonne poignée de millions.

De plus, Williams avait pris soin auparavant de s’assurer du retour de Felipe Massa. Le Brésilien sera la garantie expérience au sein de l’écurie – indispensable, puisque l’autre pilote de Williams sera un rookie, Lance Stroll

A 27 ans, l’ancien champion de GP3 se voit offrir une opportunité unique dans sa carrière. Le Finlandais n’a pour le moment connu qu’une seule écurie en F1 : Williams. Et n’a jamais été en mesure, sauf en de rares occasions, de viser la victoire.

Après une année d’apprentissage très encourageante sur une monoplace peu compétitive (sa 3e place en qualification au Canada est le moment fort de sa saison 2013), Valtteri Bottas a démontré toute l’étendue de son talent depuis 2014 et l’arrivée des V6 Turbo.

Avec 9 podiums signés en trois ans, et un meilleur tour au compteur, il a gagné sa réputation dans le paddock, celle d’un pilote rapide et travailleur, discret et efficace, solide et sérieux. Cette année encore, Bottas a ainsi mis sous l’éteignoir une valeur sûre du plateau, Felipe Massa.

Cette saison, il disposera enfin d’une monoplace capable de jouer la victoire. Mais face à Lewis Hamilton, plus que jamais l’atout numéro 1 de Mercedes, la tâche ne sera pas facile pour lui. Sera-t-il autre chose qu’un pilote numéro 2, un choix par défaut ? Charge à lui de démontrer le contraire.

Du côté de Mercedes, le choix de la sécurité a été préféré à celui de la jeunesse. Titulariser Bottas, c’est en effet l’assurance d’avoir un pilote capable d’engranger les points chaque dimanche pour jouer le championnat des constructeurs. Alors que la F1 s’apprête à rentrer dans une nouvelle ère, ce n’est pas la moindre des garanties…

Plus d’informations lorsque Mercedes aura publié son communiqué…

source: http://motorsport.nextgen-auto.com par Valentin Vilnius