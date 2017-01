Les 4 et 5 février au Square Philips, rue Ste-Catherine entre la rue Union et Place Philips

Des champions mondiaux de motoneige s’élancent pour la première fois au coeur du centre-ville de Montréal dans des acrobaties aériennes à couper le souffle.

Ces démonstrations spectaculaires et exceptionnelles de motoneige (freestyle), présentées par Tribu Expérientiel à l’occasion des Hivernales, prendront d’assaut le cœur du centre-ville de Montréal. La rue Union, jusqu’au Square Philips, se transformera en parcours enneigé pour accueillir des as de la motoneige et leurs sauts intrépides au-dessus de la rue Sainte-Catherine. Du jamais vu !

Cet événement unique réunira 10 pilotes parmi les meilleurs au monde. Ils feront la démonstration de leurs habiletés et de leur courage sur un parcours comprenant deux rampes de saut conçues exclusivement pour l »occasion.

Ces champions sauteront à plus de 10 mètres de hauteur sur une distance de quelque 25 mètres. Leurs manœuvres des plus audacieuses et périlleuses, dont les fameux sauts arrière (back flips), vous tiendront en haleine. Ils défileront sans interruption, lors de trois démonstrations très intenses, pour assurer un spectacle époustouflant !

Curieux de nature, en quête de nouvelles sensations, et amateurs de sports d’actions, venez assister au grand vrombissement de Motoneige MTL Xtrem.

L’événement est gratuit.

Heures d’ouverture

Samedi le 4 février à 18 h: Début de l’animation

Samedi le 4 février de 19 h à 19h45 : Démonstration # 1

Dimanche le 5 février à 11h45 : Début de l’animation

Dimanche le 5 février de 12 h à 12h45: Démonstration # 2

Dimanche le 5 février à 14 h: Retour de l’animation

Dimanche le 5 février de 15 h à 15h45: Démonstration # 3

source: http://www.375mtl.com/programmation/motoneige-mtl-xtrem-65/ (photo Babas)