Elliott Sadler aux DAYTONA 500 avec la Tommy Baldwin Racing

Il sera au volant de la Chevrolet n°7 de la Tommy Baldwin Racing

Sadler tentera de se qualifier pour la première épreuve du championnat 2017 des Monster Energy NASCAR Cup Series, les DAYTONA 500.

Apparu aux DAYTONA 500 pour la dernière fois en 2012, Elliott Sadler sera de nouveau de la partie cette année, puisqu’il sera engagé par la Tommy Baldwin Racing pour piloter la Chevrolet SS n°7.

Golden Corral sera le sponsor de la Chevrolet qui devra se qualifier puisque la Tommy Baldwin Racing ne dispose plus d’une place de Charter.

“C’est une grande possibilité pour moi et tout le monde associé à la Tommy Baldwin Racing. J’adore les DAYTONA 500 et avoir Tommy ainsi que Golden Corral m’offrent une possibilité incroyable.Tommy et moi nous connaissons depuis longtemps. Nous avons gagné une course qualificative pour les DAYTONA 500 en 2006. Nous allons raviver cette magie pour mettre cette voiture dans la course.” – Elliott Sadler

Chef d’équipe d’Elliott Sadler lorsqu’il pilotait la Ford n°38 dela Robert Yates Racing, Tommy Baldwin est aujourd’hui propriétaire de son écurie, mais continue d’être chef d’équipe.

“Nous sommes impatients d’avoir Elliott avec la Tommy Baldwin Racing et Golden Corral pour les prochains DAYTONA 500. Elliott a toujours été un pilote très fort sur les ovales à plaque de restriction ce qui fait une grande possibilité pour toutes les personnes impliquées.” — Tommy Baldwin

