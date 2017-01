Bautista : « Jouer le Top 5 serait un bon résultat »

Álvaro Bautista confie ses espoirs en vue de cette nouvelle saison

Une saison au cours de laquelle il évoluera sur une Desmosedici GP16 du team Aspar.

Quelles sont vos attentes pour cette saison 2017 ?

D’un point de vue sportif, j’espère qu’en 2017 je prendrai toujours autant plaisir en piste. Je veux pouvoir donner le maximum en tant que pilote pour obtenir le meilleur en toute circonstance. Si je parviens à exploiter ma moto à 100%, alors je me sentirai bien et les résultats suivront.

La Ducati est la quatrième moto sur laquelle vous évoluerez en catégorie reine. Après quatre jours de tests, comment la décririez-vous ?

La première fois que j’ai roulé avec la Desmosedici GP16, elle m’a semblé très facile de prise en main par rapport aux motos que j’avais connues jusqu’à présent. J’aime son électronique ainsi que son moteur, je le trouve plutôt doux. Je pense que c’est une machine à très gros potentiel. C’est difficile toutefois de la comparer aux autres motos car mes repères ont changé au fil des années.

Et puis j’ai aussi gagné en expérience. J’ai beaucoup appris avec la Suzuki mais son comportement est totalement différent. Je pense que la Honda se rapproche plus de la Ducati.

Le châssis Ducati me semble toutefois plus léger, plus facile à manier et je préfère. Parmi toutes les motos que j’ai pilotées, la Ducati me semble bien équilibrée.

Après ces premiers essais au guidon de votre nouvelle moto, pensez-vous qu’il vous faudra changer de style de pilotage ?

C’est trop tôt pour répondre, j’ai besoin de plus de tours sur la moto. Jusqu’à présent, nous avons appris quelque chose de nouveau à chacune de mes sorties. Nous avons sans cesse amélioré, mais je ne sais pas encore où il est possible de progresser et sur quels points nous sommes déjà à la limite.

Vous avez signé plusieurs Tops 10 fin 2016, est-ce que vous pensez être en mesure de continuer cette année ?

Je pense que nous avons continuellement progressé en 2016. La moto est arrivée à temps pour la première course et à force de travail, nous l’avons améliorée ; ce qui m’a permis d’obtenir de bons résultats.

Pour cette année, la base est déjà là. Nous n’avons pas besoin de procéder à des développements donc ça sera plus facile au moment de nous rendre sur chaque circuit.

Nous pouvons pleinement nous concentrer sur les réglages et les performances du pneu. Je pense que l’objectif est d’être mieux préparé et je suis confiant sur le fait de décrocher de meilleurs résultats comparé à ceux de la fin saison.

Et si vous deviez effectuer un pronostic pour 2017 ?

Je pense que cette saison 2017 s’annonce sympa, avec tous ces transferts. Ça sera surtout intéressant à suivre lors des premières courses, le temps que les pilotes prennent leurs marques avec leur nouvelle moto.

Et puis il y a les pneus, qui ont été décisifs l’année passée. Si nous parvenons à exploiter pleinement la moto, nous pouvons venir nous mêler à la bagarre. Jouer le Top 5 serait un bon résultat. Ça ne sera pas facile mais je pense que ça reste un objectif réaliste.

