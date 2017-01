Toyota veut accumuler de l’expérience sur le Rallye Monte-Carlo

L’écurie dirigée par Tommi Mäkinen aborde avec prudence la première épreuve de l’année

Toyota retrouvera le WRC au Monte-Carlo, épreuve qu’elle a remportée à trois reprises dans les années 90.

Le retour de Toyota, après une absence de 17 ans en Mondial, sera l’une des attractions de la première manche du WRC la semaine prochaine au Rallye Monte-Carlo.

La marque japonaise a confié son programme à la structure de Tommi Mäkinen, quadruple champion du monde (1996-1999) et quadruple vainqueur de la classique monégasque (1999-2002).

Une expérience que le Finlandais souhaite transmettre à ses compatriotes Jari-Matti Latvala et Juho Hänninen, qui évolueront sur la Yaris WRC. La performance ne sera toutefois pas l’objectif premier du patron du Toyota Gazoo Racing, qui veut avant tout que ses pilotes voient l’arrivée.

« Notre objectif est d’obtenir un bon kilométrage durant ce rallye, donc je serai heureux si nous avons les deux voitures à l’arrivée et qui terminent dans la même minute que les leaders, explique l’ancien pilote Mitsubishi.

Ce serait une excellente façon de poursuivre notre développement, qui est un processus continu. Comme nous le disons chez Toyota, nous devons nous améliorer continuellement : nous voulons rendre la voiture toujours meilleure. »

Jari-Matti Latvala reste également prudent, lui qui sera le pilote de pointe de la formation japonaise, après avoir été recruté après la fin du programme Volkswagen.

« Cette saison, tout est question de développement, reconnaît le Finlandais. Pour le Monte-Carlo, je voudrais terminer l’épreuve. Peut-être que vers le milieu de la saison, nous pourrons commencer à penser à des podiums.

Le Monte-Carlo est tellement imprévisible que ce n’est pas une bonne idée de fixer trop d’objectifs. En 2015, je n’avais pas de plan particulier et j’ai terminé deuxième, et en 2016, je visais le podium et j’ai fini par faire une erreur ! »

Toyota a remporté à trois reprises le Monte-Carlo, en 1991 (Carlos Sainz), 1993 (Didier Auriol) et 1998 (Carlos Sainz).

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel – (photo Toyota Media)