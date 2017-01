Stroll : La Williams de 2017 sera un tout autre défi

Avec les fusées que nous aurons cette année… »

Comme nous vous le rapportions hier, Lance Stroll poursuit sa préparation intensive pour sa première saison de Formule 1.

Le Québécois poursuit son programme d’essais très privés avec une Williams FW36 de 2014, ayant roulé à Sepang la semaine passée.

Mais il n’aura que 4 jours, en février et mars, pour s’accommoder des nouvelles Formule 1, qui seront 6 à 7 secondes plus rapides au tour que la Williams testée jusqu’à maintenant.

« Je ne vais avoir que quatre jours, la moitié des huit prévus à Barcelone, pour me préparer. Les autres jours seront pour mon équipier, quel qu’il soit, » lance Stroll au salon Autosport International, suggérant aussi clairement au passage que Valtteri Bottas est sur le départ pour Mercedes.

« Les voitures 2017 ça va être autre chose que la Williams des essais. Un tout autre défi. Il y a eu beaucoup d’évolutions en termes de performance entre 2014 et 2016 déjà. Alors avec les fusées que nous aurons en 2017… ça va être dur ! »

« Quatre jours, c’est peu de temps mais ça fait partie du défi. Williams sait que je suis un débutant, sait que je suis jeune et sait que je dois apprendre plus de choses qu’un pilote expérimenté. Ils vont me pousser et ils ne me rendront pas la vie facile. »

« Je ne veux pas faire d’erreurs mais la réalité, c’est qu’il y aura des périodes difficiles. C’est aussi piégeux parce que c’est une nouvelle Formule 1, une nouvelle voiture, de nouvelles règles. »

« Peut-être que les essais hivernaux donneront moins de réponses que les années précédentes, qu’il y aura plus de problèmes avec cette toute nouvelle voiture, qu’il y aura des problèmes à résoudre. C’est certain, ça va être un défi. »

« Je vais devoir me préparer plus que les autres pilotes, d’une certaine façon. Mais je suis là pour essayer de faire au mieux et de faire la meilleure saison possible ensuite. »

Stroll semble prendre ses débuts en Formule 1 très au sérieux. Le champion de Formule 3 a toutefois 18 ans et sait qu’il vit des moments incroyables.

« Ah oui j’aime la Formule 1, depuis que je suis tout petit et c’est incroyable de penser que je suis enfin un pilote de F1. J’ai toujours du mal à réaliser, je pense que ça me frappera vraiment quand je serai sur la grille, à Melbourne. Cela va être une aventure incroyable. »

source: http://motorsport.nextgen-auto.com